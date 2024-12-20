Школьники из Лобни победили на областной олимпиаде по избирательному праву

На заключительном этапе, организованном Избирательной комиссией Московской области, определились лучшие знатоки избирательного права. Среди них - ученики 11 класса школы номер шесть имени Сахнова: Арина Боровикова, Дарья Вуколова и Трофим Рузавин. К ним присоединилась Милана Поплякова, десятиклассница школы номер девять.

Олимпиада охватила десятки школ Подмосковья. Ее цель - повысить правовую культуру школьников и заинтересовать их изучением избирательного процесса. В мероприятии приняли участие 18 тысяч старшеклассников из 56 округов. Участники проходили несколько этапов, проверяя свои знания о выборах, их истории и организации.

Победа лобненских школьников - это результат их трудолюбия, а также высококачественной подготовки в школах.