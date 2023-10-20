Школьники из Красногорска получили бесплатные путевки в лагерь «Литвиново» этой осенью

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Следующая смена для ребят от семи до 15 лет будет на зимних каникулах.

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Среди тех, кто получил бесплатную путевку - Рома Лушанко из Красногорска «В лагере мне понравились мероприятия, дискотеки и все, что могло приносить в спортивных эстафетах грамоты», - поделился мальчик.

Из поездки Рома на радость маме привез множество рисунков и грамот. Девять дней осенней смены позволили ребятам проявить себя в музыкальных, спортивных и художественных направлениях.

«От Красногорска у нас поехало шесть детей из трех семей. Нужно подать заявление через портал госуслуг Московской области, мы его рассматриваем и ставим детей в очередь на лагерь. Все каникулы, которые у нас есть, мы стараемся вывозить детей в лагерь», - рассказала организатор Наталья Рогожина.