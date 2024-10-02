Школьники из Красногорска побывали на экскурсии по станции скорой помощи

На главной арене Ледового дворца «Витязь» в Подольске состоялся матч-открытие нового сезона открытого чемпионата Национальной студенческой хоккейной лиги. В напряженной встрече сборная команда «Студенческий Витязь» из Подольска принимала чеховский «Гранит МФЮА».

Все три периода игры были наполнены множеством голевых моментов, нескончаемыми атаками и каскадными удалениями. Борьба у ворот держала в напряжении как болельщиков, так и судейскую бригаду. Не обошлось и без схваток на льду.

Основное время завершилось с ничейным счетом 2:2, и судьба матча решалась в овертайме. В результате по буллитам победу одержали подольские спортсмены со счетом 3:2.

Сборная студенческая хоккейная команда была создана совместными усилиями комитета по физической культуре и спорту администрации Подольска и спортшколы «Витязь» при поддержке Подольского социально-спортивного института. Тренерский штаб провел тщательный отбор игроков с августа, чтобы сформировать сильный состав.

Новая подольская команда заявлена в дивизионе «Юг» Московской области и готова к борьбе за высокие места в чемпионате.

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