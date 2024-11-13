Школьники из Котельников побывали на экскурсии в университете просвещения

Школьники и их классный руководитель побывали на факультете истории, политологии и права, где ребятам рассказали о правилах поступления и особенностях обучения.

Для учащихся также провели два интересных мастер-класса. На занятии по ораторскому искусству они узнали секреты привлечения внимания аудитории, а в «Школе юного археолога» увидели подлинные предметы, найденные учеными - монеты, украшения, керамику и другие артефакты.

Выездные занятия по профориентации для десятиклассников будут проводить на регулярной основе благодаря заключенному в текущем году соглашению о сотрудничестве между школой № 2 и Государственным университетом просвещения. На следующих мероприятиях школьники узнают о деятельности других факультетов вуза.

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