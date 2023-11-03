Школьники из Королева победили на международной космической олимпиаде

Церемония награждения победителей началась с возложения цветов к памятнику «Звездные люди Земли».

«Олимпиада заканчивается возложением цветов замечательным людям, которые проложили дорогу в космос. Освоению космоса способствовали Сергей Павлович Королев и первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин», - сказала председатель Комитета образования администрации городского округа Королев Наталья Гусарова.

А завершилось мероприятие концертом в зале хоровой школы «Подлипки». За несколько дней олимпиады ребята успели побывать в Центре управления полетами, пообщаться с космонавтами. Участники показали свои способности на тренингах и представили собственные проекты о космосе. Школьники соревновались в семи секциях по самым разным направлениям. Например, была астрономия, космические технологии, робототехника и даже литература.

Победителей выбирало профессиональное жюри - специалисты градообразующих предприятий Королева, МГТУ имени Баумана, Технологического университета имени Леонова и других ведущих вузов Московской области. Проекты победителей были самыми разными: от использования дронов для анализа сельхозугодий, исследования глобального потепления до понимания геометрии Лобачевского через вязание.

В этом году международная космическая олимпиада прошла в Королеве уже в 31-й раз. За 30 лет в ней поучаствовали более 4,5 тысячи ребят из 12 стран мира.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Церемония награждения победителей началась с возложения цветов к памятнику «Звездные люди Земли».

«Олимпиада заканчивается возложением цветов замечательным людям, которые проложили дорогу в космос. Освоению космоса способствовали Сергей Павлович Королев и первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин», - сказала председатель Комитета образования администрации городского округа Королев Наталья Гусарова.

А завершилось мероприятие концертом в зале хоровой школы «Подлипки». За несколько дней олимпиады ребята успели побывать в Центре управления полетами, пообщаться с космонавтами. Участники показали свои способности на тренингах и представили собственные проекты о космосе. Школьники соревновались в семи секциях по самым разным направлениям. Например, была астрономия, космические технологии, робототехника и даже литература.

Победителей выбирало профессиональное жюри - специалисты градообразующих предприятий Королева, МГТУ имени Баумана, Технологического университета имени Леонова и других ведущих вузов Московской области. Проекты победителей были самыми разными: от использования дронов для анализа сельхозугодий, исследования глобального потепления до понимания геометрии Лобачевского через вязание.

В этом году международная космическая олимпиада прошла в Королеве уже в 31-й раз. За 30 лет в ней поучаствовали более 4,5 тысячи ребят из 12 стран мира.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».