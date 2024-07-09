09 июля 2024, 18:35

Школьники из Истры получат первую зарплату этим летом

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Десять ребят устроились по желанию на временную работу. Учащиеся школ во время летних каникул трудятся в коммунальных службах. Этим летом они получат первую зарплату.

Ребят трудоустраивают в возрасте от 14 до 18 лет. Они делятся на группы по населенным пунктам: Истра, Дедовск и Павловская Слобода. Каждую курирует начальник участка или мастер, который показывает, что нужно делать, а после проверяет качество работ. В обязанности школьников входят: покраска детских площадок, уборка мусора, посадка и уход за цветами, а также окрашивание ограждений.

Работают школьники согласно Трудовому кодексу. В зависимости от возраста, рабочий день длится от четырех до семи часов с перерывом на обед.

«Как показывает многолетняя практика, наши школьники – очень дисциплинированные работники. Все ребята, наряду со взрослыми, с восьми часов утра на своих рабочих местах. Их можно увидеть поливающими клумбы или подкрашивающими ограждения и поручни на общественных пространствах. Для нашего учреждения – это стало ежегодной практикой нанимать школьников на сезонные работы. Надо отметить, что мастера и начальники участков довольны молодыми сотрудниками, которые добросовестно трудятся и стараются. От работ никто не отлынивает», – рассказывает начальник отдела кадров муниципального учреждения Ирина Бостанджогло.

Для большинства из ребят – это первый опыт работы. Все они нашли вакансии через портал Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

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Благоустройство Истра Школьники
09 июля 2024, 19:35
Минспорта Подмосковья подвело итоги опроса «Главное спортивное событие июня»
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Министерство физической культуры и спорта Московской области подвело итоги опроса «Главное спортивное событие июня». Наибольшее количество подписчиков Telegram-канала ведомства проголосовало за успешное выступление подмосковных спортсменов на международных играх стран БРИКС в Казани.

Опрос проходил со 2 по 9 июля. 48% проголосовавших в качестве главного события июня выбрали вариант «82 медали подмосковных спортсменов на играх БРИКС».

Также 16% респондентов отдали предпочтение фестивалю футбола «ЦСКА - все сюда».

На третьем месте у подписчиков оказался экстремальный исторический забег «Зарайский бизон» - 11% участников опроса.

В ведомстве напомнили, что на международных играх стран БРИКС подмосковная сборная выиграла 82 медали, из них 50 золотых, 22 серебряных и 10 бронзовых.

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Спортсмены БРИКС
09 июля 2024, 19:11
Более 330 тысяч билетов на провоз ручной клади купили пассажиры ЦППК с начала года
АО "Центральная ППК"
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Более 330 тысяч билетов на провоз ручной клади оформили пассажиры ЦППК с начала года. Это количество на 10 тысяч покупок превысило прошлогодние показатели.

Как пояснили в Минтрансе Подмосковья, чаще всего крупную ручную кладь перевозили на Ярославском, Казанском и Курском направлениях.

В этом году чаще всего с ручной кладью путешествовали в июне.

В ведомстве напомнили, что мелкую ручную кладь, а также кладь размером до 180 сантиметров в трех измерениях и весом до 36 килограммов можно провозить бесплатно. Если же багаж выше по весу и размерам, пассажиру придется оформить специальный билет, стоимость которого зависит от протяженности маршрута.

С полным списком правил провоза багажа можно ознакомиться на сайте ЦППК в разделе «Условия проезда».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Поезда
09 июля 2024, 19:08
Одиннадцатый тур чемпионата Подмосковья по футболу прошел в Солнечногорске
пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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В минувшие выходные в Солнечногорске на стадионе «Металлург» провели 11 тур чемпионата Московской области по футболу среди мужских команд. Футбольный клуб «Солнечногорск» сыграл в домашнем матче с командой «Дизайн-окно» из Пушкино.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу соперников. По итогам всех прошедших игр Чемпионата спортсмены Солнечногорска заняли четвертое место в турнирной таблице. Они уступая лидеру чемпионата всего одно очко.

Заместитель главы Солнечногорска Николай Минаев. отметил, что впереди у футболистов еще 11 игр. Он пожелал спортсменам удачи и пригласил болельщиков поддержать спортсменов перед следующим матчем.

Напомним, что следующая домашняя игра местного футбольного клуба состоится 10 августа с командой «Центавр» из Лобни.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Солнечногорск Футбол
09 июля 2024, 18:52
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 9 июля достигли 4 баллов
Медиасток.рф
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Вечерние пробки на дорогах Московской области 9 июля достигли четырех баллов. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Как пояснили в ведомстве, основные автомобильные заторы фиксируются на Ленинградском, Дмитровском, Волоколамском, Ярославском, Минском и Новорязанском шоссе.

В Минтрансе призвали водителей к осторожности за рулем. Недопустимо совершать резкие маневры на дороге. Также следует соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги Водители

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