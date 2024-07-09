Школьники из Истры получат первую зарплату этим летом

Ребят трудоустраивают в возрасте от 14 до 18 лет. Они делятся на группы по населенным пунктам: Истра, Дедовск и Павловская Слобода. Каждую курирует начальник участка или мастер, который показывает, что нужно делать, а после проверяет качество работ. В обязанности школьников входят: покраска детских площадок, уборка мусора, посадка и уход за цветами, а также окрашивание ограждений.

Работают школьники согласно Трудовому кодексу. В зависимости от возраста, рабочий день длится от четырех до семи часов с перерывом на обед.

«Как показывает многолетняя практика, наши школьники – очень дисциплинированные работники. Все ребята, наряду со взрослыми, с восьми часов утра на своих рабочих местах. Их можно увидеть поливающими клумбы или подкрашивающими ограждения и поручни на общественных пространствах. Для нашего учреждения – это стало ежегодной практикой нанимать школьников на сезонные работы. Надо отметить, что мастера и начальники участков довольны молодыми сотрудниками, которые добросовестно трудятся и стараются. От работ никто не отлынивает», – рассказывает начальник отдела кадров муниципального учреждения Ирина Бостанджогло.

Для большинства из ребят – это первый опыт работы. Все они нашли вакансии через портал Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

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