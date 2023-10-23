Школьники из Химок собрали книги для детей в новых регионах России
Учащиеся школы № 1 в Химках поучаствовали в акции «Литература — школам Донбасса». Они собрали несколько коробок книг для ребят из ДНР и ЛНР.
«Участвуя в этой акции, мы даем детям возможность расширить свои знания и погрузиться в увлекательные истории. Вместе с моим помощником передали волонтёрам-молодогвардейцам книги, которые активисты отправят на Донбасс», - рассказала директор школы Галина Болотова.
Местные жители ежедневно собирают в новые регионы России гуманитарную помощь. Сейчас при поддержке главы округа Дмитрия Волошина в Химках работает девять точек сбора.
Зампред местного Совета депутатов Александр Дряннов напомнил, что вместе с ними с октября прошлого года в Химках функционирует Центр поддержки участников СВО и их семей. Специалисты учреждения помогают оформлять льготы и выплаты, получать документы, пройти адаптацию после ранения и другом.
За время работы центр оказал поддержку более 550 местным жителям.
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