Школьники из Химок приняли участие во всероссийском конкурсе патриотического рисунка

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На занятии ребятам рассказали о воинском долге и патриотизме. Учащимся показали документальный фильм о поездке казаков-волонтеров в зону проведения специальной военной операции.

Организаторами мероприятия стали лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Ольга Гончар, начальник территориального управления Луневское Эдуард Машковцев и настоятель Покровского храма в деревне Мышецкое, протоиерей Александр Азаров.

«Патриотизм - это сохранение исторической памяти и желание участвовать в исторических событиях. Работа со школьниками в этом направлении - важная составляющая воспитания молодежи, способ привить уважение к памяти героев и павших граждан», - сказала Ольга Гончар.

Отметим, что после подведения итогов конкурса работы школьников доставят в зону спецоперации и передадут бойцам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.

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