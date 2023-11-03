Школьники из Химок приняли участие во всероссийском конкурсе патриотического рисунка
Воспитанники Луневской школы в Химках стали участниками всероссийского конкурса детского и молодежного творчества «Славься, казачество». Ученики 6-го класса нарисовали на открытом уроке патриотические рисунки на тему казачьего быта.
На занятии ребятам рассказали о воинском долге и патриотизме. Учащимся показали документальный фильм о поездке казаков-волонтеров в зону проведения специальной военной операции.
Организаторами мероприятия стали лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Ольга Гончар, начальник территориального управления Луневское Эдуард Машковцев и настоятель Покровского храма в деревне Мышецкое, протоиерей Александр Азаров.
«Патриотизм - это сохранение исторической памяти и желание участвовать в исторических событиях. Работа со школьниками в этом направлении - важная составляющая воспитания молодежи, способ привить уважение к памяти героев и павших граждан», - сказала Ольга Гончар.
Отметим, что после подведения итогов конкурса работы школьников доставят в зону спецоперации и передадут бойцам.
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