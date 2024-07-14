14 июля 2024, 12:27

Школьники из Химок приняли участие в турнире по шахматам и шашкам

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Турнир по шахматам и шашкам провели в школе «Перспектива» для ребят от 7 до 14 лет. Победителей наградили медалями, грамотами и подарками.

Депутат и директор школы № 29 Наталья Каныгина поддержала участников турнира.

«Турнир стал не просто соревнованием, а настоящим праздником, наполненным духом единства и дружбы. Интеллектуальные игры, такие как шахматы и шашки, являются важным средством развития умственных способностей детей. Они помогают развивать логическое мышление, внимательность, умение принимать решения, а также способствуют развитию социальных навыков и являются отличным способом тренировки ума», - рассказала Наталья Каныгина.

Наталья Каныгина также отметила, что шахматы и шахматы учат детей продумывать стратегию и последствия своих действий. Она выразила благодарность организаторам турнира за интерес к интеллектуальному спорту. Заслуженный работник физической культуры, муниципальный депутат Валентин Герасимов рассказал, что глава города Химки Дмитрий Волошин и Совет депутатов поддерживают детский спорт. Для этого на территории округа проводятся соревнования различного уровня, строятся и реконструируются стадионы и дворовые площадки.

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Спортсмены Химки Школьники
14 июля 2024, 13:08
Ветеран труда провел урок мужества для учеников школы «Триумф» в Химках
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Ветеран труда Подмосковья Виктор Болотников провел «Урок мужества» для учеников школы «Триумф» в Химках. Он рассказал о своем отце — участнике Великой Отечественной войны.

Муниципальный депутат Виктор Герасимов организовал «Урок мужества» для учеников школы «Триумф» в Химках и пригласил ветерана труда Подмосковья Виктора Болотникова. Гость рассказал о том, как ценой своей жизни солдаты ковали Победу в Великой Отечественной войне.

«Виктор Васильевич - учитель по профессии и в прошлом дважды избранный депутат Химок, человек с активной жизненной позицией и богатым опытом. Он награжден знаком „С уважением от главы города“ и медалью в честь 100-летия Владимира Ильича Ленина за доблестный труд. Но самое главное - он хранитель семейной истории, живой свидетель подвига своего отца, участника Великой Отечественной войны. Именно рассказ о героическом пути отца и стал центральной темой встречи. Дети с огромным интересом слушали историю о ветеране, задавали вопросы, прониклись атмосферой прошлого и осознавали важность сохранения исторической памяти», - отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Виктор Герасимов добавил, что «Урок мужества» - это важная составляющая патриотического воспитания. Инна Монастырская - депутат рассказала, что в городском округе запущен новый проект «Химки. Успех в единстве поколений». Также есть виртуальный музей «Химки 1941-1945 - всё для фронта, всё для Победы!». Каждый желающий может услышать истории ветеранов Великой Отечественной войны из первых уст, а также увидеть экспонаты городских музеев.

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Школы Химки Ветераны Депутаты Великая Отечественная война
14 июля 2024, 12:50
Воспитанники «Совы» передадут храму Святой Троицы в Сходне нательный крест советского бойца
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Воспитанники патриотического объединения "Сова" имени Дмитрия Кириллова из Химок вернулись из поисковой экспедиции в Тверской области. Ребята передадут в храм Святой Троицы в Сходне нательный крест советского солдата.

Воспитанники патриотического объединения \"Сова\" имени Дмитрия Кириллова из Химок вернулись из поисковой экспедиции в Тверской области. Ребята передадут в храм Святой Троицы в Сходне нательный крест советского солдата.

В поисковый экспедиции приняли участие 25 человек отряда \"Страж\". Ребята тренировали навыки строевой подготовки, стрельбы из охолощенного оружия и работали с металлоискателем. Они искали артефакты времен Великой Отечественной войны.

«Участие ребят организовано в рамках старта нового поискового сезона «Вахта памяти 2024». Отмечу, что после этой удивительной поездки воспитанники военно-патриотического объединения «Сова» смогли пополнить свой музей новыми экспонатами. Также мы передадим в храм Святой Троицы в Сходне найденный нами на советских позициях нательный крест военнослужащего», - рассказала руководитель военно-патриотического объединения «Сова», лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Организатор поискового сезона \"Вахта памяти\" – региональное Министерство информационных и социальных коммуникаций. Воспитанники военно-патриотического объединения \"Сова\" впервые приняли в нем участие в прошлом году. Экспедиция проходила в городе Гагарин Смоленской области. Школьники из Химок нашли гильзы, каски, бутылки, фрагменты пробитых лопат и фюзеляжа немецкого самолета. Экспонаты находятся в музее патриотического объединения.

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Химки Музеи Школьники Великая Отечественная война
14 июля 2024, 12:46
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье с 14 по 16 июля
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Третий класс пожарной опасности прогнозируется на большей части территории Подмосковья с 14 по 16 июля. Об этом рассказали в Комлесхозе региона.

В понедельник, 14 июля, на всей территории Московской области ожидается третий класс пожарной опасности. Во вторник, 15 июля, этот показатель снизится до второго класса, однако в Бородинском и Шатурском лесничествах по-прежнему действует третий, и лишь в Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском и Ногинском лесничествах - первый.

16 июля на большей части территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности, в Клинском лесничестве - первый, в Бородинском, Московском учебно-опытном, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах - третий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Лесные пожары Погода
14 июля 2024, 12:13
Благодарственные письма вручили сотрудникам «Почты России» в Химках
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Трудовой коллектив «Почты России» в Химках получил благодарственные письма в День российской почты. Поздравили сотрудников депутат Александр Васильев, активисты партии «Единая Россия», представители отдела транспорта и связи администрации городского округа.

Депутат Александр Васильев поблагодарил сотрудников за труд и отметил, что современная почта - это один из самых больших коллектив в России. Здесь работают операторы связи, водители, сортировщики. Специалисты бесперебойно доставляют посылки и, тем самым, объединяют миллионы людей.

«Выражаю огромную благодарность всем сотрудникам почтовых отделений. Вы ежедневно трудитесь на благо жителей нашего муниципалитета. Несмотря на появление современных технологий, почта не потеряла свою актуальность. Благодаря вашей работе у нас по-прежнему есть возможность обмениваться посылками, письмами и открытками с теми, кто находится далеко. Счастья, здоровья и благополучия вам!» - поделился Александр Васильев.

День российской почты отмечают каждое второе воскресенье июля. Профессиональный праздник появился в России в 1994 году.

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Химки Россия

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