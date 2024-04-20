Школьники из Химок примут участие в «Вахте памяти 2024»

В городском округе Химки для воспитанников детского сада № 25 «Калинка» провели «Урок доброты». Паралимпийский чемпион по стендовой стрельбе из лука Михаил Диктованный рассказал детям о пользе спорта.

В рамках занятия, собрал на глазах у ребят современный спортивный лук, а они подарили ему альбом со своими рисунками.

«У нас в округе регулярно проводят беседы с подрастающим поколением на тему толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. Хочу отметить, что только в прошлом году Михаил Диктованный провел уже не один десяток подобных встреч и мы снова встретили его в стенах нашего детского сада», - поделилась заведующая детским садом «Калинка», муниципальный депутат Юлия Мамай.

Урок прошел в рамках проекта «Единая страна - доступная среда» партии «Единая Россия».

Депутатов Евгений Иноземцев напомнил, что проект также направлен на поддержку и интеграцию в общество людей с ограниченными возможностями. В Химках большое внимание уделяется передвижению людей с ОВЗ - доступности социально значимых объектов и дорожной инфраструктуры для маломобильных граждан. Он также отметил, что в каждой школе городского округа есть оборудованные пандусы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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