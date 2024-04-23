Школьники из Химок посетили конструкторское бюро МАДИ

Программа «Конструкторское бюро в МАДИ» позволяет совмещать теоретическую часть обучения и практическую подготовку в технической отрасли. Школьники могут почувствовать себя частью профессиональной среды. Им предлагают поработать в командах на открытых площадках - в лабораториях или экспериментальных отделах.

«В наших школах всегда организовывают классные часы, внеклассные занятия и уроки профориентации. Я считаю, что выезжать на различные форумы - хорошая идея, ведь можно узнать много полезных фактов, которые помогут в учебе», - поделилась муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей.

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