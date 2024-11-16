Школьники из Химок посетили фестиваль школьных музеев

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Гостям выставки рассказали биографию героев Великой Отечественной войны из Химок. Помимо этого, для школьников провели интересную экскурсию, в рамках которой показали реконструкцию воинских сражений, проходивших в окрестностях Сходни. Больше всего ребятам запомнился раздел, посвященный партизанскому отряду имени Николая Гастелло.

Всего в зале представлены экспозиции из 19 школьных музеев и стенд с подробной историей городского округа.

Увидеть экспозиции своими глазами можно в выставочном комплексе «Артишок» до 5 декабря. Вход - свободный.

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