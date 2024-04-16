Школьники из Химок победили на соревнованиях по дистанционному пилотированию

Первое и второе место в конкурсе заняли ученики Дома юного техника «Интеграл». На третьем месте оказалась команда учащихся школы «Лидер».

Всего в соревнованиях участвовали 14 команд, которые на протяжении трех месяцев тренировались под руководством педагогов и получали теоретические знания по удаленному пилотированию.

«Цель таких турниров - патриотическое воспитание молодежи и развитие в них чувства ответственности через вовлечение в киберспорт. Сейчас управление дронами - это не просто увлечение, а крайне важный навык и новая реальность, во многом от которой зависит успех будущего нашей страны», - сказал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Организаторы соревнований провели для финалистов экскурсию по цехам проектирования и сборки новейших образцов беспилотных летательных аппаратов, устроили викторину и наградили памятными подарками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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