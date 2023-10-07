Школьники из Химок победили на международной олимпиаде по ментальной арифметике
Воспитанники образовательного комплекса «Перспектива» в Химках Александр и Алексей Цветковы стали победителями международной олимпиады по ментальной арифметике. В конкурсе поучаствовали более 350 детей из 13 стран мира, в том числе из Тайваня, Болгарии и Армении.
Олимпиада проходила в дистанционном формате. Ребята состязались в нескольких категориях, в одном из этапов следовало за минуту решить 30 сложных арифметических примеров на сложение, вычитание, умножение и деление.
Мальчики занимаются ментальной арифметикой с педагогом Мариной Андруховой последние четыре года. За это время они одержали множество побед на всероссийских и международных олимпиадах.
«В декабре этого года Цветковы поедут в Индию, где будут представлять Россию в дисциплине мгновенных вычислений на специальной доске - абакусе», - уточнили в администрации городского округа.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».