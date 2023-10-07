Школьники из Химок победили на международной олимпиаде по ментальной арифметике

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Олимпиада проходила в дистанционном формате. Ребята состязались в нескольких категориях, в одном из этапов следовало за минуту решить 30 сложных арифметических примеров на сложение, вычитание, умножение и деление.

Мальчики занимаются ментальной арифметикой с педагогом Мариной Андруховой последние четыре года. За это время они одержали множество побед на всероссийских и международных олимпиадах.

«В декабре этого года Цветковы поедут в Индию, где будут представлять Россию в дисциплине мгновенных вычислений на специальной доске - абакусе», - уточнили в администрации городского округа.

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