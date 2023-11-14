Школьники из Домодедова разработали программу по подбору плана питания при стрессе

Получив конкурсное задание, команда из пяти человек поделилась на исследователей и программистов. Исследователи получили образовательный набор-конструктор «Метроникс» для программирования, они прослушали вебинар, а затем собрали свой прибор по принципу аппарата ЭКГ. После подключения электродов устройство умело определять стресс у ребенка.

«Благодаря этим электродам этот аппарат все показания ВСР вносил в компьютер. Мы сравнивали в его спокойном состоянии и человека в стрессе», - рассказала участница команды Александра Турова.

Исследователи взяли за основу идею о том, что на стресс и физическую нагрузку организм реагирует похожим образом. После фиксации изменений в организме надо было разработать подходящую диету.

«Мы выполняли исследовательскую работу. Искали информацию. Нам давали список продуктов, мы рассчитывали КБЖУ», - добавила школьница Дана Богданова.

Все данные, полученные исследователями, передали программистам. Перед ними стояла задача выдать конечный продукт.

Программа получилась рабочая, и ею можно пользоваться в школах. В дальнейшем школьники планируют создать с помощью своей программы чат-бот или приложение для телефона.

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