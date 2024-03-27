Школьники из Долгопрудного получили письма от пенсионеров в рамках акции «Внуки по переписке»

«Современные дети, поколение мессенджеров - никто и никогда из них не получал бумажные письма-ответы. Это было впервые в их жизни, и восторг был соответствующий», - сообщила советник директора гимназии № 13 по воспитанию Людмила Косякова.

Ребята получили пят писем: некоторые были небольшие, но очень душевные, другие - большие и подробные. Так, например, одна бабушка в письме рассказала о своей жизни: о детстве, работе, путешествиях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».