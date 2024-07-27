Школьники из Долгопрудного победили на Международной олимпиаде по физике в Иране

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Победителей поздравил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Он отметил высокий уровень подготовки и трудоспособности учеников, которые достойно представили Россию.

Ребят поздравил также министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Поздравляю ребят с этим прекрасным результатом. Развитие отечественного олимпиадного движения имеет большое значение для нашей системы образования. Оно позволяет выявить талантливых учеников, которые станут будущими Курчатовыми и Ландау», - сказал он.

Ученики долгопрудненского «Физтех-лицея» имени Капицы Егор Потапов, Даниил Гаврилов завоевали золотые медали, а призером стал Александр Анисимов, выигравший серебро.

Алексей Гашпар, представивший московскую школу № 1589, завоевал еще одну золотую медаль.

Ребятам предстояло пройти два тура олимпиады. В первом юные физики решали теоретические задачи, а второй - экспериментальный, на котором школьники выполняли лабораторную работу.

Школьники готовились к олимпиаде на учебно-тренировочных сборах в Московском физико-техническом институте.

«Российские школьники показали великолепные результаты в решении сложных задач на Международной физической олимпиаде в Иране. Безусловно, их блестящее выступление - это заслуга самих ребят и талантливая работа тренерского штаба МФТИ», - подчеркнул ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

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