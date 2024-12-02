02 декабря 2024, 10:05

Школьники из Дмитрова заняли 2 первых места на конференции юных биологов

Комитет лесного хозяйства Московской области
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Финальный этап областной конференции юных биологов и экологов прошел в Подмосковье. Школьники из Дмитрова заняли два первых места.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, участниками встречи стали школьники из Дмитрова. Это Софья Крапивина, Виктория Хуснутдинова, Николь Ананьева, Кира Зубова из Подосинковской и Орудьевской школ.

Софья представила проект «Чужих пожаров не бывает!» , направленный на профилактику возгораний в лесу. По ее мнению, предотвратить беду легче, чем потом исправлять ее последствия.

Ученицы Орудьевской школы представили доклад «Семенная продуктивность некоторых видов семейства зонтичных (Apiaceae) в условиях ботанического сада МГУ». Их работа позволяет выявить успешность развития растений.

«По итогам работы секций обе наших работы заняли почетные первые места. Поздравляем девочек с успешным выступлением на конференции! Желаем им дальнейших успехов и побед в области экологии и биологии», - сказала помощник участкового лесничего Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес» Анастасия Кнутарева.

Школы Дмитров
02 декабря 2024, 10:34
Еще 230 медиков трудоустроились в Подмосковье по программе «Земский доктор»
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В Московской области действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые помогают привлечь медиков на работу в сельскую местность. Участники получают единовременные выплаты: врачи — до 1,5 миллиона рублей, фельдшеры — до 750 тысяч рублей.

Наибольшее число специалистов в этом году трудоустроилось в больницы Одинцовского, Щелковского, Зарайского, Можайского и Шаховского округов.

«Благодаря программам „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“, мы не только поддерживаем специалистов, трудоустраивающихся работать в сельскую местность, но и развиваем первичное звено в отдаленных территориях. Всего с начала года в наши медорганизации трудоустроилось 230 „земских докторов“ и „земских фельдшеров“», - сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Напомним, в программе могут участвовать терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи общей практики, онкологи, неврологи, рентгенологи и другие специалисты. Заявку можно подать через кадровую службу медучреждения. Более подробная информация о проекте и мерах поддержки доступна по ссылке.

Льготы Здравоохранение Врачи Медицина
02 декабря 2024, 10:01
Праздник открытия зимнего сезона прошел в парке в Жуковском
Пресс-служба администрации г.о. Жуковский
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Зимний сезон начался 1 декабря в городском парке культуры и отдыха. Для жителей муниципалитета приготовили множество интересных мероприятий и активностей.

В день открытия в парке провели детскую анимационную программу и разнообразные мастер-классы. На территории работала ярмарка изделий народных промыслов. Открылась приемная и почта Деда Мороза, где дети и взрослые могут написать волшебнику о своих желаниях.

Изюминкой праздника стала театрализованная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. На новогодней елке торжественно зажгли огни.

Глава городского округа Борис Аубакиров поздравил жителей с открытием сезона и пожелал успешного завершения года. «Пусть последний месяц 2024 года принесет только радостные моменты», - сказал руководитель муниципалитета.

Мероприятие проходило в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Узнать о предстоящих мероприятиях жители Жуковского могут на странице парка культуры и отдыха в социальных сетях.

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Отдых Жуковский Новый год
01 декабря 2024, 17:34
Всероссийский турнир детской лиги «Локодзюдо» прошел в Подольске
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В Подольск съехались более 900 юных дзюдоистов из 35 регионов России, чтобы принять участие в четвертом всероссийском турнире «Кубок Московской области» детской лиги «Локодзюдо». Соревнования прошли 30 ноября и 1 декабря в универсально-спортивном центре «Юность» в микрорайоне Климовск.

Перед турниром спортсмены успешно прошли отборочные этапы в таких городах, как Астрахань, Уфа, Калининград, Челябинск и другие. Турнир стал предпоследним этапом сезона, который дает возможность участникам набрать рейтинговые очки для выхода в суперфинал.

Торжественное открытие соревнований посетил чемпион Европы и России по дзюдо, председатель детской лиги «Локодзюдо» Алим Гаданов. Также на мероприятии выступил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, который отметил важность дзюдо для развития физической силы, характера и силы духа у подрастающего поколения.

«В нашем округе дзюдо занимаются более 850 ребят. Многие из них уже добиваются успехов на всероссийских и региональных соревнованиях. Желаю всем участникам крепкого здоровья, легких падений и ярких побед», - сказал Григорий Артамонов.

Помимо основных призовых мест в категориях, судейская комиссия отметила спортсменов в номинациях «За лучшую технику», «За волю к победе» и вручила «Приз зрительских симпатий».

Напомним, что «Локодзюдо» - это спортивная игра для детей от 11 до 14 лет, которая проводится по официальным правилам дзюдо. По итогам турниров участники и команды получают рейтинговые очки, определяющие победителей сезона.

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Спортсмены Подольск
01 декабря 2024, 16:42
Дзюдоисты из Дмитрова стали призерами всероссийских соревнований
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Воспитанники спортшколы «Динамо-Дмитров» продемонстрировали высокий уровень мастерства. Спортсмены из Дмитрова приняли участие сразу в трех крупных спортивных мероприятиях и завоевали множество наград.

Так, с 22 по 25 ноября в Туле, на базе универсального спортивного комплекса «Новое поколение», прошли всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Турнир был посвящен памяти Героя Советского Союза Тихмянова и собрал более 300 участников из 25 регионов России. Дзюдоисты из «Динамо-Дмитров» показали отличные результаты: Иван Шведов стал победителем, а Артем Шорохов завоевал бронзовую медаль.

С 22 по 24 ноября во дворце единоборств «Рекорд» состоялись Межрегиональные соревнования «На призы Олимпийского чемпиона В. М. Невзорова». Участие в турнире приняли более 900 спортсменов из разных регионов России, а также представители ДНР и Чеченской Республики. Александр Абрамов, представляющий «Динамо-Дмитров», стал серебряным призером в весовой категории до 66 килограммов.

23 ноября в Лобне прошел XI традиционный турнир по дзюдо «Мемориал Вячеслава Сахнова», посвященный памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга. Турнир собрал около 200 участников из пяти регионов страны. Дзюдоисты из Дмитрова вновь отличились: Егор Бондарь занял первое место, Александр Труфанов стал серебряным призером, а Тимур Алиев, Иван Бондарь и Глеб Хребтов завоевали бронзовые медали.

Заместитель главы округа Ирина Костышина отметила, что спортсмены традиционно показывают высокие результаты и достойно представляют Дмитровский округ на соревнованиях различного уровня. Это заслуженные награды за их трудолюбие, упорство и профессионализм.

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Спортсмены Дмитров

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