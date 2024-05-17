Школьники из Дмитрова стали призерами всероссийской олимпиады

В этом году на Всероссийской олимпиаде школьников Дмитров представляли восемь гимназистов из «Логоса» и две ученицы школы № 10.

Ученица гимназии «Логос» Анастасия Бахметьева стала победителем олимпиады по обществознанию и призером по немецкому языку. Ранее в 2021 году ее сестра Екатерина завоевала диплом победителя олимпиады по немецкому языку и призера по русскому языку. Кроме того, призовые места заняли Вероника Бажан из Дмитровской школы № 10, а также Анастасия Павлова, Тимофей Пасечнюк и Юлия Сизова из гимназии «Логос».

Победители и призеры олимпиады получат денежные награды и возможность поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный поздравил ребят с выдающимися результатами и отметил, что их достижения являются свидетельством высокого уровня развития образования в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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