Школьники из Дмитрова стали призерами международного вокального конкурса

SHAMAN стал гостем проекта «Мы — будущее. Сила смыслов» в Подмосковье. Молодежь, встретившись с певцом и заслуженным артистом России, спросила его о секрете успеха. Как такового его нет, рассказал он, — за всем стоят только работа и одержимость ею.

SHAMAN стал гостем проекта «Мы - будущее. Сила смыслов» в Подмосковье. Молодежь, встретившись с певцом и заслуженным артистом России, спросила его о секрете успеха. Как такового его нет, рассказал он, - за всем стоят только работа и одержимость ею.

«Потому что общество может надавить: твои друзья, родственники пытаются тебя как-то перенаправить. Особенно когда не получается у тебя много лет. И тебе в этот момент говорят, что, может, попробовать что-то другое», - объяснил SHAMAN.

Музыкальный путь, добавил он, - постоянные гастроли, переезды. Заниматься этим всерьез можно только тогда, когда горишь этим, любишь свое дело.

«Я вчера вернулся из Питера, чуть-чуть поспал. Лицо заспанное. Ты приходишь на мероприятие, люди ждут. Это жизнь ненормального человека. Заниматься этим можно только тогда, когда другого занятия не представляешь. Только так. Никого не слушайте, только себя слушайте, слушайте свое сердце и не обращайте внимания ни на какие советы», - подытожил певец.

Перед выходом исполнителя на сцену с молодежью пообщался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам исполнителя, любимому делу, выбранному в жизни, он посвятил себя с ранних лет.

«Все узнали обо мне в 2022 году, но я с четырех лет на сцене. Ровно через год буду 30 лет как на сцене. Я давно уже при делах, но люди всегда видят верхушку айсберга, а вся основная масса кроется под водой. Всю мою историю становления можно проследить, интернет все помнит. Секретов никаких нет», - поделился исполнитель.

Он разноплановый музыкант и работал в разных жанрах. О талантах SHAMAN рассказал так: «Наконец, в 30 лет Бог, наконец, увидел, сколько ты работаешь. На тебе - песню „Встанем“. Это история большой работы. Секрета нет. Талант? Не думаю, что талант, потому что суперталантливым я себя никогда не мог назвать. И, скорее, есть одно слово - одержимость. Одержимость делом двигала меня, даже когда руки уже опускались. Когда ничего не получается, ты думаешь: „А где брать силы?“ И что-то внутри тебя просто за шиворот поднимало и говорило: „Садись, пиши песни, пробуй то, пробуй это“», - объяснил певец.

В диалоге с ребятами он отметил, насколько важно четко самому себе задавать вопрос: «А действительно ли я занимаюсь тем делом и иду в правильном направлении?»