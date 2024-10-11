11 октября 2024, 17:41

Школьники из Дмитрова побывали на экскурсии в Нижнем Новгороде

Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Десятиклассники из Инженерной школы в Дмитрове посетили Нижний Новгород. Школьники получили много новых впечатлений от знакомства с городом.

Основанный в XIII веке Нижний Новгород превратился в современный мегаполис, но сохранил атмосферу купеческой России. Ребята увидели множество исторических и культурных зданий, которые строились на деньги купцов.

Школьники побывали в кремле и доме купцов Рукавишниковых, а также в домике деда Максима Горького, известного нижегородского купца Каширина.

«Настоящим открытием стал и сам город, и его история, и музеи! Старинный, красивый, в таком живописном месте Волги», - рассказал один из участников поездки. Он добавил, что еще не один раз готов приехать сюда, чтобы все рассмотреть без спешки.

Из Нижнего Новгорода десятиклассники отправились в город с многовековой историей и традициями. Городец был основан в 1152 году Юрием Долгоруким. Сегодня в нем есть много интересных достопримечательностей - музей самоваров, город мастеров, дом графини Паниной.

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Экскурсии Школьники Дмитров
11 октября 2024, 18:05
Житель Красногорска купит квартиру с помощью сертификата для детей-сирот
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Еще один житель Красногорска Роман Карасев получил жилищный сертификат для детей-сирот. Он сможет приобрести квартиру в любом населенном пункте Подмосковья.

Заместитель главы городского округа Красногорск Евгений Елизаров вручил Роману Карасеву жилищный сертификат для детей-сирот. Молодой человек остался без попечения родителей, поэтому получил право на покупку собственной квартиры. Он может приобрести квадратные метры в любом населенном пункте Подмосковья, однако Роман планирует обзавестись домом в Красногорске, так как здесь живут его родственники и друзья.

Роман Карасев увлекается мотоциклетным спортом и мечтает стать профессиональным гонщиком.

Дети-сироты после совершеннолетия остаются в сфере внимания администрации городского округа и пользуются юридической поддержкой.

В этом году еще три ребенка-сироты получат право на покупку собственной квартиры.

Московская область - единственный регион, где жилищный сертификат выдают с 18, а не с 23 лет.

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Красногорск
11 октября 2024, 17:55
Минтранс Подмосковья опубликовал список маршрутов до музеев региона
Минтранс Подмосковья
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Министерство транспорта Подмосковья представило перечень маршрутов, которые позволяют добраться до музеев в городах Красногорск, Истра, Серпухов, Пушкино и Чехов. В список вошли 18 автобусных маршрутов.

Одним из рекомендуемых мест для посещения является музей-усадьба «Архангельское» в Красногорске, где обстановка позволяет гостям погрузиться в прошлое. До усадьбы можно доехать на восьми автобусах из Москвы и Красногорска. Ближайшая остановка к усадьбе называется «Архангельское».

Следующим в списке значится музей «Новый Иерусалим» в Истре, предлагающий одну из крупнейших экспозиций в Подмосковье. Поезда от Рижского вокзала отправляются до станции «Истра», откуда можно воспользоваться двумя городскими маршрутами: № 32 «ст. Истра - Лечищево - Рождествено» и № 33 «ст. Истра - Лыщево», чтобы доехать до остановки «Музей».

Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина в Больших Вяземах также попал в список. Чтобы добраться туда, нужно доехать на поезде от Белорусского вокзала до станции «Голицыно», а затем воспользоваться автобусами: № 38 «Станция Голицыно - Городок-17», № 1055 «Станция Голицыно - Станция МЦД Одинцово», № 42 «Станция Голицыно - Платформа Жаворонки» и № 50 «Квартал имени Маяковского - Станция МЦД Одинцово», до остановки «Институт».

Еще одно культурное место - музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» в Чехове. Туда можно доехать на трех автобусных маршрутах, которые следуют от автовокзала Чехов до остановки «Мелихово»: № 25 и № 25к «Нерастанное - Автовокзал Чехов», а также № 428к «Автовокзал Чехов - Метро Лесопарковая».

На всех маршрутах действуют льготы для жителей Подмосковья, имеющих социальные карты. Проезд можно оплатить как банковскими, так и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Полный список маршрутов доступен на официальном сайте Минтранса Подмосковья по ссылке.

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Музеи Автобусы
11 октября 2024, 17:35
Подмосковная компания представила проект фермы на выставке «Золотая осень»
Автор фото: Александра Степанова
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В Шаховской построят животноводческую ферму на 2,4 тысячи коров. Там будут ежегодно производить 27 тысяч тонн молока. Проект объекта представили на выставке «Золотая осень».

Сельскохозяйственная выставка «Золотая осень» открылась в Москве на базе комплекса «Тимирязев центр». Свою экспозицию подготовила подмосковная компания «Стронг Техник», которая занимается дилерством техники и сельхозпроизводством в Шаховской, Волоколамске и Можайске, рассказали в Минсельхозпроде региона. В Луховицах работают два дилерских центра предприятия, где на обслуживании находится более 800 машин.

Компания уже ввела в оборот 5,4 тысячи гектаров земель, которые раньше не использовались. Ожидается, что урожай сельхозкультур в этом году превысит 7,6 тысячи тонн, а зерновой кукурузы - 3,5 тысячи тонн. Сейчас компания строит ферму в Шаховской, где создадут 135 рабочих мест, а также молокоперерабатывающий завод мощностью 100 тонн в сутки.

Стенд Подмосковья посетил премьер-министр Михаил Мишустин. Губернатор Андрей Воробьев рассказал ему о достижениях региона и поделился планами по созданию инновационных проектов в области селекции и генетики.

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Сельское хозяйство Фермеры
11 октября 2024, 16:54
Минтранс Подмосковья напомнил факторы для смены резины у автомобилей
Минтранс Подмосковья
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Минтранс Подмосковья напоминает водителям о необходимости своевременной замены летней резины на зимнюю. В ведомстве порекомендовали менять шины, когда среднесуточная температура достигает +5-7 градусов, обычно это происходит к концу октября.

Летняя резина при низких температурах теряет упругость, что ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь. Обычно зимняя резина должна быть установлена до 1 декабря. Можно использовать шипованные или нешипованные шины с маркировкой M S, M&S или MS.

Минтранс призвал водителей быть осторожными на дорогах: возможен мокрый снег, гололедица и резкие перепады температуры.

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Дороги Машины

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