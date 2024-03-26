Школьники из Черноголовки присоединились к акции «Цветок надежды»

Ребятам рассказали о терроризме и о том, как в России ведется борьба с ним. Поговорили, как можно помочь пострадавшим при теракте, о важности соблюдения правил безопасного поведения. Учителя рассказали ребятам, что терроризм не имеет национальности и важно сплотиться перед общей бедой, не давая врагам развязать межнациональную вражду внутри нашей страны.

В память о жертвах жестокого теракта, который произошел 22 марта в «Крокус Сити Холле», школьники изготовили бумажные крокусы.

Подобные акции прошли во всех городах Подмосковья.