14 августа 2024, 11:07

Школьники из Белоруссии побывали в Коломне в рамках культурного обмена

Администрация Городского округа Коломна
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Более 500 белорусских школьников побывали в Коломне в рамках культурного обмена. Они посетили ключевые достопримечательности округа и образовательные кластеры.

Два выходных дня в Коломне гостили 575 детей из Белоруссии. Они побывали на музейной фабрике пастилы, калачной, в музее-лаборатории «Шелковая фабрика» и экодеревушке. Также ребятам показали интерактивное пространство «Перепутье эпох» и музей «Душистыя радости».

Школьникам дружественного государства рассказали об образовательных кластерах, которые работают в округе.

Отметим, что визит прошел в рамках культурного обмена по межправительственным соглашениям с Белоруссией.

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Коломна Белоруссия Школьники
14 августа 2024, 11:07
Ветеран спорта из Можайска победил на турнире России по пауэрлифтингу
Пресс служба администрации Можайского городского округа
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Владимир Яковенко из Можайского округа занял первое место в одном из зачетов всероссийского турнира по пауэрлифтингу. Мужчине 65 лет, и он не первый год сохраняет чемпионство в этой категории.

Турнир «Жара» прошел в августе в Долгопрудном. Поучаствовать в нем решили 600 спортсменов из 131 города России, а также из других стран. Здесь были представители нескольких федераций пауэрлифтинга.

Житель Можайска Владимир Яковенко занял первое место в зачете «ветераны до 110 килограммов» и четвертое место в «абсолютном зачете 40 ». Спортсмен не первый год держит чемпионство в категории.

Отметим, что в состав турнира вошли федерации WRPF/WEPF/ФЖД/WAF/САР/WSF и ФПР. Это позволяет спортсменам получить звания вплоть до Мастера спорта России международного класса.

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Спортсмены Ветераны Можайск
14 августа 2024, 11:06
Митинг в память о героях Великой Отечественной войны прошел в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Митинг в память о героях, освобождавших Донецкий бассейн в годы Великой Отечественной войны, провели в Химках. На патриотическом мероприятии собрались жители округа, волонтеры и ветераны боевых действий.

Присутствующие почтили память героев «Донбасской операции» минутой молчания и возложили цветы к монументу «Ежи».

«В этом году исполняется 81 год со дня проведения Красной армией легендарной Донбасской наступательной операции. Она длилась больше месяца. Российские войска отбили у немцев и вернули нашей родине Донецкий бассейн - важнейший угольный и промышленный район страны», - поделилась муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Мероприятие провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Сейчас, как и раньше, мы освобождаем Донбасс от тех, кто хочет его захватить. Я искренне благодарен нашим бойцам, которые защищают нас и отстаивают интересы России. Желаю вернуться скорее домой и с победой!» - сказал старший эксперт информационно-аналитического отдела «ХимСпаса» Георгий Осипов.

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Химки Ветераны Великая Отечественная война
14 августа 2024, 10:28
Тендер на капитальный ремонт гимназии № 1 объявили в Балашихе
Unsplash
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Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт гимназии № 1 объявили в Балашихе. соответствующее извещение разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.

По словам министра правительства Московской области по конкурентной политике Светланы Журавлевой, подрядчику предстоит выполнить работы, связанные с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации и непосредственно самим ремонтом здания.

Согласно проекту, работы необходимо завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Школьники Балашиха
14 августа 2024, 10:12
Свыше 500 волонтеров провели субботник в усадьбе Архангельское
Телеканал «360»
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Экологическая акция собрала в Красногорске более 500 волонтеров со всего Подмосковья. Ребята помогли убирать территорию рядом с музеем-заповедником «Архангельское».

Ребята убрали мусор в лесу и на береговой линии. После субботника «Волонтеров Подмосковья» ждала полевая кухня и катание на сапах. Для ребят это была также возможность пообщаться с единомышленниками и хорошо провести время.

«Я решила стать волонтером, потому что мне всегда было интересно помогать людям, убирать территории. Сегодня от округа у нас 15 человек», - рассказала волонтер из Красногорска Софья Соколова.

Организацией мероприятия занималось министерство информации и молодежной политики региона. За участие ребята получают волонтерские баллы, которые потом помогут им при поступлении в вузы. Волонтерскую книжку можно оформить на сайте «Добро».

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Красногорск Волонтеры Субботник

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