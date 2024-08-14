Школьники из Белоруссии побывали в Коломне в рамках культурного обмена

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Два выходных дня в Коломне гостили 575 детей из Белоруссии. Они побывали на музейной фабрике пастилы, калачной, в музее-лаборатории «Шелковая фабрика» и экодеревушке. Также ребятам показали интерактивное пространство «Перепутье эпох» и музей «Душистыя радости».

Школьникам дружественного государства рассказали об образовательных кластерах, которые работают в округе.

Отметим, что визит прошел в рамках культурного обмена по межправительственным соглашениям с Белоруссией.

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