Школьники из Балашихи стали лидерами акции «РТ-Инвест» по сбору пластиковой тары

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Ребята также отправили в экопункты почти 3,2 тысячи алюминиевых банок. Благодаря своей эко-активности они накопили 37 тысяч баллов. Участники акции смогут потратить их на площадках партнеров акции. Например, на продукты, одежду, книги или на благотворительность.

Ученики, которые сдали больше всех вторсырья, получат призы: телефоны, планшеты, умные часы.

Всего в Балашихе открыты 55 экопунктов, где можно сдать пластиковые бутылки.

Напомним, ранее губернатор Андрей Воробьев поручил исправить в Подмосковье ситуацию с устаревшими ларьками и павильонами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».