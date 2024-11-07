Школьники из Балашихи посетили научную выставку в Москве

В день открытия выставки школьники представили экспозицию и рассказали о проектах «Движения Первых» первому заместителю руководителя Администрации президента Сергею Кириенко. Также мероприятие посетили заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин и генеральный директор «Дирекции выставки достижений „Россия“ Наталья Виртуозова.

Выставка «Время Первых» предлагает посетителям возможность окунуться в мир открытий советских и российских ученых, а также познакомиться с проектами современных школьников.

Экспозиция будет открыта для посетителей до февраля 2025 года, предоставляя возможность всем желающим увидеть инновации и достижения, которые формировали и продолжают формировать облик науки и технологий в России.

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