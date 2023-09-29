Школьники из 65 регионов России приняли участие в съезде лесничеств в Пушкино

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«Мы не только помогали ребятам в их проекте, фактически прожив вместе с ними эти три дня, но и сами получили новый опыт, новые идеи для своих школьных лесничеств», - поделилась руководитель школьного лесничества «Друзья леса» Татьяна Самохвалова.

Руководители школьных лесничеств помогали ребятам в сборе данных и подготовке картографических материалов, а в решении специальных лесохозяйственных задач им помогали представители «Мособллеса».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов. С речью он выступил на финале конкурса «Учитель года России».

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