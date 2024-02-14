14 февраля 2024, 11:38

Школьники и воспитанники детских садов Подмосковья отправили еще тонну «добрых крышечек» на переработку

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Региональный оператор «МСК-НТ» организовал вывоз сырья, собранного во время благотворительной акции «Добрые крышечки» в феврале. Большая часть поступила от юных участников — воспитанников детских садов и школьников Подольска, Чехова, Протвина, Пущина и Серпухова.

На переработку отправили более тонны пластика, который по объему занял целую грузовую машину. По словам директора Чеховского филиала ООО «МСК-НТ» Романа Куликова, эта благотворительная акция - один из лучших экологических проектов России.

Акция направлена на помощь детям-сиротам с особенностями развития. Помимо этого, раздельный сбор отходов помогает уменьшить количество непереработанного мусора и защищает природу от загрязнения.

С правилами благотворительного проекта можно ознакомиться на официальном сайте. За время проведения акции в Чеховском кластере открыли 21 пункт приема вторсырья и отправили на благотворительность более 14,1 тонны пластика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Переработка
14 февраля 2024, 12:31
Благоустройство «Летнего парка» в Люберцах запланировали на 2024 год
Министерство благоустройства Московской области
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Благоустройство «Летнего парка» в Малаховке городского округа Люберцы запланировали на 2024 год. Работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Основной задачей благоустройства является воссоздание исторической, культурной атмосферы парка отдыха, восстановление уникальной идентичности территории. Она будет разделена на две зоны: северную и южную», - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Согласно проекту, входную зону оформят цветниками из многолетников, детские площадки разделят на зоны для разных возрастных групп. Преображение лесной зоны включает в себя устройство новых дорожек и площадок для тихого отдыха. Также в парке обустроят спортивные площадки и территории для выгула собак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве набережной озера Киово в Лобне.

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Благоустройство Люберцы Парки
14 февраля 2024, 12:25
Видеокамерами «Безопасный регион» оснастят избирательные участки Подмосковья на выборах президента
Телеканал «360»
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Система видеонаблюдения «Безопасный регион» поможет соблюсти порядок на избирательных участках Подмосковья на выборах президента России. Камеры будут фиксировать обстановку на местах.

В Мособлизбиркоме рассказали, что камеры системы «Безопасный регион» задействуют на выборах второй год подряд. Они наблюдают за обстановкой не только на избирательных участках, но и на прилегающих к ним территориях. Устройства фиксируют происходящее, что позволяет не допускать правонарушений. В результате повышается уверенность в легитимности выборов и безопасности избирателей.

Впервые на избирательных участках Подмосковья систему «Безопасный регион» задействовали в 2023 году в единый день голосования. В этом году принято решение транслировать положительный опыт и на выборах президента России.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

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Выборы Выборы президента — 2024
14 февраля 2024, 12:24
Спортсмены из Солнечногорска стали победителями всероссийских соревнований по самообороне
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Девять спортсменов из Солнечногорска в составе сборной команды Подмосковья приняли участие в чемпионате и первенстве России по самообороне в академии спорта «Динамо». Они завоевали четыре золотые и одну бронзовую медали.

Организаторами соревнований выступили Федерация самообороны Москвы и Международная федерация рукопашного боя. За звание лучших боролись более 300 спортсменов из 29 регионов страны.

По итогам первенства России лучшими стали Александр Гаврилин, Илья Манухин и Анна Финогенова, а третье место занял Роман Манухин. Любовь Асонова стала чемпионкой России.

Спортсмены из Солнечногорска вошли в сборную команды России по самообороне и примут участие в международных стартах в 2024 году - первенстве и кубке мира. Соревнования пройдут в Москве в апреле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Солнечногорск
14 февраля 2024, 12:23
Областные соревнования по сноукайтингу прошли в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнченогорск
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Первенство и чемпионат Московской области по сноукайтингу прошли на озере Сенеж в Солнечногорске. Участниками стали более 35 спортсменов.

Организатором региональных соревнований выступила Федерация парусного спорта Подмосковья. Зачет проходил в нескольких категориях: сноукайтинг курс-рейс-лыжи и сноукайтинг курс-рейс-доска, зимний виндсерфинг.

Участниками первенства стали юноши и девушки 2006–2012 года рождения, а в чемпионате выступили спортсмены в возрасте от 14 лет. Самому старшему участнику соревнований было 80 лет.

«Наш округ традиционно является площадкой для проведения состязаний по сноукайтингу различного уровня. Уверен, что все спортсмены получили новый колоссальный опыт, а победители, вошедшие в состав сборной команды Подмосковья, достойно выступят уже на всероссийских соревнованиях», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Победители соревнований в конце февраля выступят на Кубке России в Конакове, а также на первенстве России в Екатеринбурге, которое пройдет в марте.

Кроме того, организаторы подадут заявку на проведение первенства России в Солнечногорске на 2025 год. Ранее соревнования по сноукайтингу такого уровня однажды уже проходили в акватории озера Сенеж.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Солнечногорск

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