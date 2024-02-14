Школьники и воспитанники детских садов Подмосковья отправили еще тонну «добрых крышечек» на переработку

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На переработку отправили более тонны пластика, который по объему занял целую грузовую машину. По словам директора Чеховского филиала ООО «МСК-НТ» Романа Куликова, эта благотворительная акция - один из лучших экологических проектов России.

Акция направлена на помощь детям-сиротам с особенностями развития. Помимо этого, раздельный сбор отходов помогает уменьшить количество непереработанного мусора и защищает природу от загрязнения.

С правилами благотворительного проекта можно ознакомиться на официальном сайте. За время проведения акции в Чеховском кластере открыли 21 пункт приема вторсырья и отправили на благотворительность более 14,1 тонны пластика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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