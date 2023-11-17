Школьники и студенты совершили более 6 миллионов поездок в автобусах «Мострансавто» с начала года

Новые лифты и датчики газа. Андрей Воробьев рассказал о масштабах капремонта домов в Подмосковье

В Красногорске стартовал VIII Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Его открыли губернатор Андрей Воробьев и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин. Глава региона рассказал, что проект по капремонту в Московской области является самым крупным в стране. В течение трех лет в жилых домах области устанавливают датчики загазованности «ГазКонтроль». Кроме того, в регионе уже заменили все лифты старше 25 лет.

«Хочу сказать слова благодарности команде Андрея Юрьевича Воробьева, мы уже не в первый раз проводим масштабные мероприятия на территории Московской области, и всегда они очень хорошо организованы. Желаю успехов Подмосковью во всех направлениях», - поблагодарил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

«Мы видим в Подмосковье, что наиболее положительный отзыв у жителей возникает тогда, когда дом ремонтируем комплексно - и фасад, и подвал, и кровля, и подъезд, и лифт. За три года приведем в порядок более 4,5 тысячи домов», - заявил Андрей Воробьев на открытии пленарного заседания съезда.

Подмосковье осуществляет проект по капремонту жилья с 2014 года. Из 57 тысяч многоквартирных домов в программу вошли 44 тысяч. На данный момент в 17 тысячах домов работы уже провели, а качество жизни повысилось у 3,5 миллиона местных жителей.

Помимо приведения в порядок жизнь в региональных домах делают безопаснее с помощью датчиков газа. В Подмосковье планируют смонтировать свыше 83 тысяч таких приборов. До 2026 года систему газоснабжения поменяют в 1,8 тысячи многоквартирных домах.

С 2014 года в Московской области заменили 12,8 тысячи старых лифтов, до 2025 года планируют установить еще 1,1 тысячи новых. Всего в регионе около 60 тысяч подъемников.

При капремонте в Подмосковье применяют комплексный подход. Вместе с фасадами и крышами в регионе обновляют подъезды и благоустраивают дворы. Также при приемке работ акт подписывают три раза, в том числе старший по дому. Если его подписи нет в документе, то Фонд капремонта не примет работы.

Круглосуточно за ходом модернизации следит Центр управления проектами Фонда.

На съезде организовали выставку продукции, которую устанавливают в подмосковных домах во время капремонта. Это, например, лифты, который сделали на Серпуховском заводе. Его построили в 2013 году, однако он некоторое время не работал.

«С конца 2022-го возобновил свою работу, за это время мы произвели уже более тысячи лифтов. На выставке мы представили специальную модель, разработанную для Фонда капитального ремонта многоквартирных домов», - рассказал управляющий Серпуховским лифтостроительным заводом Леонид Черноног.

Также на экспозиции презентовали товары «Евролифтмаша» из Лыткарина и завода из белорусского города Могилев. Последний делает по 13 тысяч лифтов в год, и 9,5 тысячи из них идут в нашу страну.

«Мы демонстрируем лифтовую кабину - это типовой представитель той линейки, которая в своем большинстве устанавливается на замену уже отработавших свой срок службы», - сообщил заместитель гендиректора по коммерческим вопросам «Могилевлифтмаш» Антон Бельский.

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