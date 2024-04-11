Школьники и студенты Подмосковья выступят на всероссийском интеллектуальном турнире

Вопросы будут охватывать широкий круг тем, поэтому участникам предстоит продемонстрировать не только свои знания, но и смекалку. В финал пройдут четыре лучшие команды Московской области, которые выступят на федеральном уровне. Итоговые испытания состоятся в мае 2024 года.

Отдельным этапом интеллектуального чемпионата станет онлайн-кубок «Знание. Игра». Заключительная игра регионального этапа подарит еще один шанс получить путевку в финал.

В финале также выступят 20 команд из партнерских турниров по лицензии продюсерского центра «Игра-ТВ», правообладателя бренда «Что? Где? Когда?».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье является лидером по строительству и обновлению школ. Кроме того, в регионе действует программа поддержки молодых учителей.

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