Школьники и студенты Подмосковья изготовили более 42 тысяч окопных свечей для бойцов СВО с начала года

Главное управление МЧС по Московской области начало подготовку к выборам президента России заблаговременно в прошлом году. Об этом сообщил заместитель начальника ведомства Александр Медведев. По его словам, реагирующие подразделения пожарно-спасательной части и отряды отработали действия в случае возможных чрезвычайных ситуаций, пожаров и других нестандартных ситуаций.

«В феврале текущего года мы провели профилактические визиты на объекты, которые будут задействованы в проведении выборов. В ходе этих профилактических визитов с членами избирательных комиссий, а также с сотрудниками администраций объектов, которые задействованы, мы провели инструктажи на противопожарную тематику», - подчеркнул Медведев.

На базе Главного управления МЧС развернут штаб по контролю за обстановкой при проведении выборов. Медведев подчеркнул, что для этих целей задействовано более трех тысяч человек. На дежурстве задействованы не только сотрудники МЧС, но и представители противопожарной службы губернатора.

«Есть отдельные участки, которые находятся в непосредственной близости, как допустим школы, детские сады в радиусе 100-200 метров. Там будет один сотрудник», - заключил Медведев.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В воскресенье, 10 марта, стартовало досрочное голосование на выборах президента по всей территории ДНР.

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