15 марта 2024, 12:03

Школьники и студенты Подмосковья изготовили более 42 тысяч окопных свечей для бойцов СВО с начала года

Навигаторы Детства
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Школьники и студенты из Подмосковья изготовили свыше 42 тысяч окопных свечей для бойцов СВО в рамках акции «Огонь поддержки». Ее проводили в школах и колледжах с начала года.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, школьники и студенты изготавливали окопные свечи в свободное от уроков время под руководством педагогов. Их бойцы будут использовать для освещения помещений и разогревания еды.

«Важно, что школьники и студенты чтут память прошлого и ценят героизм своих соотечественников. Ведь именно мероприятия такого рода являются фундаментом патриотического воспитания и патриотизма», - отметил региональный координатор проектов «Навигаторы детства» и «Орлята России» в Подмосковье Святослав Громов.

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Школьники Студенты
15 марта 2024, 12:14
Еще 2 дома построят в ЖК «Новая Рига»
ГК «Гранель»
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Проект комплексного развития территорий реализуют в ЖК «Новая Рига». Так, на территории жилого комплекса возведут еще два дома — корпус 1.7 и 1.8. Девелопером проекта стала ГК «Гранель», сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

На территории ЖК также продолжается строительство детского сада на 230 мест. На данный момент на объекте завершили земляные работы и устройство фундамента.

Напомним, в ЖК «Новая Рига» построили уже семь домов на 4,5 тысячи квартир. Также здесь работает школа, рассчитанная на 1150 учеников и детский сад для 320 малышей. На первых корпусов работают магазины, кафе, пекарня, дом быта, парикмахерская и другие объекты сферы услуг. Согласно проекту, здесь также появится детско-взрослая поликлиника.

Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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Красногорск Строительство
15 марта 2024, 12:12
Подмосковное управление МЧС перешло в усиленный режим работы в дни выборов
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Главное управление МЧС по Московской области начало подготовку к выборам президента России заблаговременно в прошлом году. Об этом сообщил заместитель начальника ведомства Александр Медведев. По его словам, реагирующие подразделения пожарно-спасательной части и отряды отработали действия в случае возможных чрезвычайных ситуаций, пожаров и других нестандартных ситуаций.

«В феврале текущего года мы провели профилактические визиты на объекты, которые будут задействованы в проведении выборов. В ходе этих профилактических визитов с членами избирательных комиссий, а также с сотрудниками администраций объектов, которые задействованы, мы провели инструктажи на противопожарную тематику», - подчеркнул Медведев.

На базе Главного управления МЧС развернут штаб по контролю за обстановкой при проведении выборов. Медведев подчеркнул, что для этих целей задействовано более трех тысяч человек. На дежурстве задействованы не только сотрудники МЧС, но и представители противопожарной службы губернатора.

«Есть отдельные участки, которые находятся в непосредственной близости, как допустим школы, детские сады в радиусе 100-200 метров. Там будет один сотрудник», - заключил Медведев.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В воскресенье, 10 марта, стартовало досрочное голосование на выборах президента по всей территории ДНР.

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Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 12:11
Готовность поликлиники на Заречной улице в Лобне достигла 64%
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Строительство новой поликлиники продолжается на Заречной улице в Лобне. Готовность объекта достигла 64%. Сейчас рабочие завершают устройство фасада здания.

По словам главы городского округа Лобня Анны Кротовой, на стройплощадке задействовано 115 рабочих. Специалисты завершают монтаж фасадных конструкций и кровельные работы, прокладывают сети электроснабжения и связи, системы вентиляции и отопления, проводят внутренние отделочные работы.

Новая поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену. Там будут работать дневной стационар всех специализаций, два рентгенологических кабинета, отделения неотложной помощи, женской консультации, отделение для лечения инфекционных заболеваний, центры стоматологии, восстановительной медицины и реабилитации.

Завершить строительство планируется к концу 2024 года. Объект возводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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Лобня Строительство Поликлиники
15 марта 2024, 12:10
Юный шахматист Лев Эрлих из Воскресенска занял 2-е место на детском первенстве ЦФО
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Воспитанник Воскресенского шахматного клуба Лев Эрлих стал призером первенства Центрального федерального округа. Он занял 2-е место по стандартным шахматам среди детей в возрасте от четырех до девяти лет.

Шахматный турнир проходил в Рязани с 9 по 16 марта. Участие в нем принимали 76 юных шахматистов: 54 мальчика и 22 девочки. Они представляли 14 регионов Центрального федерального округа. Одним из лучших на соревнованиях стал Лев Эрлих из Воскресенска.

Подобные соревнования помогают ребятам встретиться с сильными соперниками и определить перспективных шахматистов.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дети Воскресенск

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