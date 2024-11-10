Школьники и студенты из Подольска приняли участие в просветительском форуме

Форум прошел в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина». Его организовало подольское отделение Российского союза молодежи при поддержке комитета по делам молодежи администрации Подольска.

Торжественное открытие объединило делегации школьников, студентов колледжей округа, членов молодежных общественных организаций, волонтерских отрядов. Участниками форума стали молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет.

«Мои студенты приехали на форум для получения новых знаний и навыков, для того чтобы в будущем они сами могли проводить в колледже мини-слеты. Это актив нашего колледжа, креативные, неравнодушные ребята», - отметил заместитель директора многопрофильного колледжа № 1 городского округа Подольск Артур Троицкий.

Образовательную и просветительскую программы запланировали на второй день мероприятия. Школьники и студенты приняли участие в мастер-классах, тренингах и культурно-массовых активностях.

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