10 ноября 2024, 16:03

Школьники и студенты из Подольска приняли участие в просветительском форуме

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Свыше 150 студентов и школьников из Подольска стали участниками просветительского форума «Точка развития». Для ребят организовали мастер-классы, тренинги и культурно-массовые мероприятия.

Форум прошел в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина». Его организовало подольское отделение Российского союза молодежи при поддержке комитета по делам молодежи администрации Подольска.

Торжественное открытие объединило делегации школьников, студентов колледжей округа, членов молодежных общественных организаций, волонтерских отрядов. Участниками форума стали молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет.

«Мои студенты приехали на форум для получения новых знаний и навыков, для того чтобы в будущем они сами могли проводить в колледже мини-слеты. Это актив нашего колледжа, креативные, неравнодушные ребята», - отметил заместитель директора многопрофильного колледжа № 1 городского округа Подольск Артур Троицкий.

Образовательную и просветительскую программы запланировали на второй день мероприятия. Школьники и студенты приняли участие в мастер-классах, тренингах и культурно-массовых активностях.

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Подольск Молодежь Школьники Студенты
10 ноября 2024, 15:55
Спортсмен из Подольска победил на всероссийских соревнованиях по самбо
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Спортсмен из Подольска Евгений Максимов выиграл золото на 24-х Всероссийских соревнованиях по самбо памяти Владимира Пушницы. Побороться за победу в Петропавловске-Камчатском собрались 97 спортсменов из 13 регионов страны.

В Петропавловске-Камчатском состоялись 24-е Всероссийские соревнования по самбо памяти Владимира Пушницы. Они объединили борцов из Приморского, Хабаровского, Алтайского краев, Амурской, Сахалинской, Новосибирской, Московской, Нижегородской областей, республики Саха, Дагестана, Казани и Москвы. Турнир приурочили к 55-летию Федерации самбо Камчатского края.

Евгений Максимов одержал победу в весовой категории до 88 килограммов в дисциплине спортивное самбо. Борец из Подольска - мастер спорта международного класса, чемпион Европы 2018 года, обладатель Кубка Мира 2016 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск
10 ноября 2024, 15:15
Встреча по вопросам состояния медицинской помощи прошла во Фрязине
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Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев встретился с главным врачом Щелковской больницы Николаем Красиковым. Они побеседовали о текущем состоянии медицинской помощи, предоставляемой жителям муниципалитета.

Первичную медпомощь в городском округе Фрязино оказывают в детском и взрослом поликлинических подразделениях Щелковской больницы. Учреждения принимают до 1350 пациентов в день. В рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Наша поликлиника» в городской поликлинике завершили ремонт входной группы и сделали удобную навигацию для горожан.

В межрайонном эндокринологическом центре на базе городской поликлиники имени Матвея Гольца открыли спецкабинет «Диабетическая стопа». Там таже работает подразделение для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Лечебную помощь в центре оказывают по 23 различным профилям, в том числе по онконаправлению.

В медучреждение привлекают новые высококвалифицированные кадры, закупают современное оборудование. В качестве социальной поддержки шести медикам компенсируют аренду жилья.

Больница получила два стерилизатора: врачебные инструменты сразу проходят процедуру обеззараживания. Также в медучреждение поступил новый аппарат ультразвукового исследования и гистероскопическая стойка.

«Важное нововведение - это еженедельные тематические Дни открытых дверей, которые проводит команда обособленного подразделения. На этих мероприятиях каждый житель Фрязина имеет возможность бесплатно и без предварительной записи проверить свое здоровье и получить профессиональные консультации», - подчеркнул глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы Фрязино
10 ноября 2024, 14:56
Еще четырем школьникам вручили паспорта во Фрязине
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Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев торжественно вручил четырем школьникам паспорта. Поздравить ребят собрались их родные и близкие.

Помимо главного документа гражданина Российской Федерации из рук руководителя муниципалитета ребята получили поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его по праву считают высоким знаком внимания к каждому новоиспеченному гражданину.

По словам Дмитрия Воробьева, с получением паспорта у школьников появляются новые права: право на голосование, путешествия за границу и возможность самостоятельно принимать важные решения. Одновременно с этим приходят и дополнительные обязанности.

«Я искренне пожелал вам бережно относиться к выданному документу, достойно нести высокое звание гражданина Российской Федерации, хорошо учиться, получать качественное образование и обязательно вернуться в наш наукоград», - подчеркнул Дмитрий Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Паспорта Школьники Фрязино
10 ноября 2024, 13:07
Ежемесячное совещание по содержанию территорий прошло в Подмосковье
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Зампред правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов провел ежемесячное заседание штаба. В нем приняли участие более 250 инспекторов ведомства.

Основными целями встречи стали определение алгоритмов борьбы с запаркованностью во дворах, проверка готовности муниципальных бюджетных учреждений к зимнему сезону, выработка эффективных методов обработки обращений граждан, а также планирование задач на предстоящий зимний период.

Мурашов отметил, что ведомство внедряет новые системы мониторинга специальной техники, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать состояние дворов на основании утвержденных маршрутов и геолокации. Он добавил, что разрабатываются новые подходы к решению проблемы запаркованности, а инспекторы ежедневно проверяют наиболее проблемные районы, усиливая контроль за работами муниципалитетов и управляющих компаний.

В формате «вопрос-ответ» инспекторы задали руководству ведомства актуальные вопросы, касающиеся ежедневной работы, и высказали свои предложения по улучшению деятельности. Одной из обсуждаемых тем стала фиксация нарушений парковки автомобилей с иностранными номерами у контейнерных площадок.

Кроме того, инспекторам озвучили рекомендации по созданию отчетности, мониторингу работы коммунальных служб и отработке проблемных обращений граждан.

ЖКХ

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