Школьники Химок поучаствуют в акции Пушкинского музея

Акция проводится Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина для раскрытия творческого потенциала школьников.

Суть номинации «Рассказ в картинках» состоит в том, что участникам необходимо придумать сюжет про приключения героев журнала «Юный искусствовед» и нарисовать историю в пяти картинках. В «Головоломке» нужно придумать ребус, связанный с музеем и произведениями из его коллекции. И в номинации «Искусствовед-писатель» участник должен выбрать одно из произведений из коллекции музея или его филиалов и написать эссе.

Члены жюри выберут 30 победителей, работы которых опубликуют на портале Культурадляшкольников.рф. Вместе с тем три школьника - по одному из каждой номинации - удостоятся публикации в журнале «Юный искусствовед».

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