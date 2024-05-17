17 мая 2024, 14:25

Школьники Егорьевска отправятся на профильную смену в «Орленок»

Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Участницы школьного лесничества «Зеленая зона» под руководством сотрудников Егорьевского филиала «Мособллес» прошли конкурсный отбор и выиграли путевки в детский лагерь. Профильная смена «Лесной подрост» пройдет во Всероссийском детском центре «Орленок».

Анна Соколова, Алена Васина, Валерия Кравцова и Анастасия Ионова учатся в седьмых и восьмых классах школы № 8. Путевки в лагерь девочки получили за активную работу в школьном лесничестве. У них много грамот, дипломов и благодарностей за участие в экологических конкурсах.

Под руководством учителя биологии Елены Копытиной школьницы подготовили исследовательскую работу «Вкусовые предпочтения зимующих птиц», изучив вкусы пернатых в Егорьевске. Коллективная заявка прошла серьезный отбор комиссии и оказалась в числе победных.

Теперь юных лесничих ждет профильная тематическая смена в ВДЦ «Орленок», которая пройдет с 24 июня по 14 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей. Для них будут работать более 100 лагерей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Егорьевск Экология конкурсы
17 мая 2024, 14:58
Команда из Белоруссии посетила патриотическую игру в Подмосковье
Телеканал «360»
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Впервые международную игру «Юнармия, вперед!» посетила команда из Белоруссии. Начальник штаба регионального отделения движения «Юнармия» Евгений Лукошников рассказал Юлии Минаковской в «Интервью 360», какие задания выполняли участники и сколько команд сражались в этом году.

В прошлом году «Юнармия, вперед!» собрала 120 команд и стала самой масштабной военно-патриотической игрой России. В этом году мероприятие посетило свыше тысячи человек.

«Мы с вами живем во время, когда оно неспокойное, во время СВО, и если за счет обучения, участия в этих военных спортивных играх дети, придя в армию или участвуя в боевых действиях, будут иметь возможность выжить - это та цель, которую мы преследуем!» - подчеркнул Лукошников.

Программа игры состоит из интеллектуальных и физических испытаний. Ребята показывают свое мастерство в десяти конкурсах, к которым готовятся целый год. Школьники выполняют марш-бросок, собирают и разбирают оружие, стреляют в лазерном тире и выполняют другие упражнения. Вопросы командам высылают заранее. Важно, что в игре участвуют не только ребята из Московской области. В этом году к мероприятию присоединились представители Белоруссии, Калуги, Москвы и Брянска.

Большую финансовую поддержку игре оказывает МИСК Подмосковья. С помощью выделенных средств организаторы обеспечили современную материально-техническую базу, перевозку волонтеров и судей, а также закупили еду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей. Для них будут работать более 100 лагерей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Интервью
17 мая 2024, 14:49
Подмосковные росгвардейцы примут участие в турнире по боксу в Сочи
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сборная команда Центрального округа Росгвардии примет участие в чемпионате по боксу «Кубок Победы». На ринге сойдутся 70 лучших спортсменов ведомства в восьми весовых категориях.Турнир проходит с 16 по 18 мая в Сочи.

Среди лучших боксеров - военнослужащие одной из подмосковных воинских частей дивизии по охране важных государственных объектов.

По итогам турнира спорткомитет Росгвардии сформирует сборную команду боксеров, которая представит ведомство на чемпионатах среди силовых структур на российских и международных соревнованиях.

Звезды мирового бокса и олимпийские чемпионы вручат награды победителям 18 мая.

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Спортсмены Бокс Росгвардия
17 мая 2024, 14:29
Более 800 договоров заключили благодаря инвесткарте Подмосковья
Пресс-служба Мининвеста МО
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Предприниматели Подмосковья заключили более 800 договоров на получение земельных участков и объектов недвижимости благодаря инвестиционной карте. Общий объем вложенных средств по проектам составляет свыше 233 миллиардов рублей.

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, инвесткарта - это инструмент, который позволяет инвесторам в режиме онлайн самостоятельно подобрать место для размещения бизнеса на территории региона.

«Также функционал карты позволяет оставить заявку на подбор площадки специалистами Мининвеста. На сегодняшний день с помощью пяти онлайн-сервисов через инвесткарту Московской области бизнес заключил 825 договоров на получение земельных участков и объектов недвижимости», - рассказала Зиновьева.

Она добавила, что наибольшее число договоров предприниматели заключили по программе «Недвижимость за один рубль», это уже 216 соглашений на 1,1 миллиард рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес Промышленность
17 мая 2024, 13:57
Хоккеист Игорь Гераськин привез Кубок Гагарина в Клин
фото: Залина Ильясова
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Главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина — доставили в родной город хоккеиста Игоря Гераськина. Он играет в составе ХК «Металлург», который в этом сезоне выиграл турнир.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что кубок выставили в клинском Ледовом дворце имени Валерия Харламова. Там же прошла встреча жителей со своим титулованным земляком Игорем Гераськиным.

Обладателем престижного трофея клинчанин стал по итогам сезона КХЛ 2023/2024. В финале, который прошел в апреле, магнитогорский клуб «Металлург» обыграл «Локомотив» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина.

На презентации трофея Гераськин пообщался с земляками, сфотографировался и раздал автографы всем желающим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Кубок Гагарина

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