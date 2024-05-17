Школьники Егорьевска отправятся на профильную смену в «Орленок»

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Анна Соколова, Алена Васина, Валерия Кравцова и Анастасия Ионова учатся в седьмых и восьмых классах школы № 8. Путевки в лагерь девочки получили за активную работу в школьном лесничестве. У них много грамот, дипломов и благодарностей за участие в экологических конкурсах.

Под руководством учителя биологии Елены Копытиной школьницы подготовили исследовательскую работу «Вкусовые предпочтения зимующих птиц», изучив вкусы пернатых в Егорьевске. Коллективная заявка прошла серьезный отбор комиссии и оказалась в числе победных.

Теперь юных лесничих ждет профильная тематическая смена в ВДЦ «Орленок», которая пройдет с 24 июня по 14 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей. Для них будут работать более 100 лагерей.

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