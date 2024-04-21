21 апреля 2024, 21:32

Школьники Чехова поработали в администрации округа

Телеканал «360»
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В преддверии Дня местного самоуправления школьники из гимназии № 2 городского округа Чехов получили уникальный шанс попробовать себя в роли заместителей главы администрации. Этот необычный опыт позволил ребятам на несколько часов окунуться в профессиональную деятельность местных чиновников.

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«Люди на местах делают ту основную работу, которая помогает создать блага нашим жителям. Сегодня мы в расширенном составе попытаемся окунуться в эту работу», - поделился глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

В эксперименте приняли участие 16 старшеклассников - отличники, победители олимпиад и лидеры школьного самоуправления. Ребят разделили по интересам, и они отправились посетить различные объекты городского округа: спортивные центры, дома культуры, проверили состояние дорог и очистных сооружений.

Школьникам также попробовали силы в законотворческой работе. Председатель местного совета депутатов Галина Козина рассказала о взаимодействии с жителями и контроле за работой местной администрации. На ее рабочем столе школьники увидели книги почетных жителей округа и тех, кто был отмечен званием «Гордость и слава».

Чехов Депутаты Работа Школьники
21 апреля 2024, 22:15
Субботник прошел на территории Никольского храма в Лосино-Петровском
Телеканал «360»
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В Лосино-Петровском молодежь присоединилась к субботнику на территории Никольского православного храма. Студенты, школьники и работники храма объединились в этот день, чтобы вместе привести в порядок окрестности одного из самых значимых религиозных объектов города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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Участники акции подмели дорожки, убрали сухую траву и листву, а также собрали ветки. Энтузиазм и желание сделать окружающее пространство лучше собрали вместе большое количество людей разных возрастов. Совместные усилия превратили работу в настоящий праздник общения и добрых дел.

«Сегодня мы не только помогаем нашему Никольскому храму, но и вносим свой вклад в сохранение исторического наследия для будущих поколений. Важно, что молодежь понимает значение таких событий и активно участвует в них», - сказала директор молодежного центра «Движение» Алена Галеева.

Молодежь Субботник Лосино-Петровский
21 апреля 2024, 21:32
Глава Чехова принял участие в субботнике в поселке Столбовая
Телеканал «360»
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В поселке Столбовая городского округа Чехов более 50 жителей объединили свои усилия в рамках массового субботника, чтобы привести в порядок зеленую зону между улицами Парковой и Мира. К уборке присоединился и глава муниципалитета Михаил Собакин.

Участники субботника, вооруженные граблями, перчатками, пакетами для мусора, железными щетками и краской, не только убрали территорию от мусора, но и обновили лавочки.

На субботнике удалось собрать около 150 больших мешков мусора, что составляет примерно 10 кубических метров отходов. Это уже третья подобная акция в городском округе Чехов. Михаил Собакин выразил благодарность всем жителям за активное участие и подчеркнул, что такие мероприятия способствуют не только улучшению экологической ситуации, но и сплочению общества.

В следующую субботу, 27 числа, запланирован общерегиональный субботник на 18 территориях. Для поддержания бодрого духа на шести площадках организуют горячее питание и музыкальное сопровождение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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Чехов Субботник Мусор
21 апреля 2024, 21:26
Лесной пожар потушили в Павловском Посаде
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Специалисты потушили пожар в Рахмановском участковом лесничестве рядом с деревней Дмитрово Павлово-Посадского городского округа. Возгорание обнаружил патруль с помощью системы видемониторинга. Из-за сильного ветра огонь охватил полтора гектара земли.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, на место пожара экстренно прибыли шестеро спасателей и три единицы техники. Им потребовалось два с половиной часа, чтобы ликвидировать низовое горение.

Известно, что огонь вспыхнул по вине человека.

В комитете напомнили, что за действия, который привели к лесному пожару предусмотрено наказание.

Нарушители заплатят штраф: физические лица - от 15 до 60 тысяч рублей, должностные лица - от 30 до 110 тысяч рублей, юридические лица - от 100 тысяч до двух миллионов рублей. В отдельных случаях возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

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Штрафы Лесные пожары Павловский посад
21 апреля 2024, 17:46
«Гагаринский забег» состоялся в Звездном городке 21 апреля
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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«Гагаринский забег» прошел в Звездном городке в 54-й раз. В стартах приняли участие более тысячи человек.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области марафон, открывший беговой сезон в регионе в этом году, приурочили к 90-летию космонавта Юрия Гагарина.

Бегунов поприветствовали и пожелали удачи член первого отряда космонавтов СССР, дважды Герой СССР Борис Волынов, космонавт, Герой России Сергей Залетин, заместитель министра спорта Подмосковья Алексей Кокурин, директор АНО «Гонка Героев» Денис Анников и глава городского округа Звездный городок Евгений Баришевский.

«Мы находимся в месте, где началось покорение космоса. В 1960 году нас было четверо. Юрий Гагарин, Герман Титов, Валерий Быковский и я. Поэтому примите от первого отряда космонавтов поздравления с этим замечательным праздником, доброго здоровья, успехов и удачи!» - сказал Борис Волынов.

В забеге наряду с жителями Подмосковья приняли участие и спортсмены из ДНР. Пятикилометровая трасса пролегала по центру Звездному городка. Бегуны, самому младшему из которых было шесть лет, а самому старшему - 91, смогли увидеть все самые интересные космические достопримечательности города.

Участники забега выбирали трассу по желанию и физическим возможностям. Всего - пять дистанций: 300 метров, один, пять, десять и 21,5 километров. Каждый атлет получил стартовый пакет с индивидуальным чипом хронометража, брендированную футболку и медаль на финише.

В ведомстве добавили, что «Гагаринский забег» в Московской области прошел в 54-й раз. Для участников спортивного мероприятия - это редкая возможность посетить закрытый город, где живут и тренируются профессиональные космонавты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Космонавты Звездный городок

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