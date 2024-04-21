Школьники Чехова поработали в администрации округа

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«Люди на местах делают ту основную работу, которая помогает создать блага нашим жителям. Сегодня мы в расширенном составе попытаемся окунуться в эту работу», - поделился глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

В эксперименте приняли участие 16 старшеклассников - отличники, победители олимпиад и лидеры школьного самоуправления. Ребят разделили по интересам, и они отправились посетить различные объекты городского округа: спортивные центры, дома культуры, проверили состояние дорог и очистных сооружений.

Школьникам также попробовали силы в законотворческой работе. Председатель местного совета депутатов Галина Козина рассказала о взаимодействии с жителями и контроле за работой местной администрации. На ее рабочем столе школьники увидели книги почетных жителей округа и тех, кто был отмечен званием «Гордость и слава».