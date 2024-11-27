27 ноября 2024, 18:55

Школьники Богородского округа поставят кукольный спектакль

пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Актеры театральной студии из Ногинска приступили к постановке сказки «Волк и семеро козлят». Школьники уже распределили роли и перешли к репетициям.

Кукольный театр создала учитель русского языка и литературы Светлана Маркелова. Уже четыре года кружок существует на базе Центра образования № 83. В нем занимаются учащиеся учреждения после уроков.

Участники кукольного театра в течение учебного года продумывают стратегию развития кружка и ставят новые разнообразные постановки. Со спектаклями они выступают в других школах, а также детских садах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Школьники Театры Богородский
27 ноября 2024, 19:25
Школа для детей с ОВЗ в Дубне получила новое спортивное оборудование
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Депутат Совета депутатов городского округа Дубна подарил воспитанником школы для детей с ОВЗ «Возможность» новое спортивное оборудование. Снаряды и тренажеры помогут детям укрепить здоровье и разнообразить уроки физкультуры.

В школе «Возможность» городского округа Дубна работает спортивный клуб «Искра». Учебное заведение для детей с ограниченными возможностями здоровья пополнилось велотренажерами, тренажером для гиперэкстензии, универсальной скамьей для пресса и других упражнений, амортизаторами, медболами, координационными лестницами и бодибарами. Занятия по физической культуре у ребят станут более насыщенными и продуктивными.

Школа «Возможность» развивает спортивные традиции и помогает воспитывать детей в Дубне здоровыми и активными.

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Дубна Депутаты Инвалиды
27 ноября 2024, 19:14
Снос незаконных построек начался в деревне Подрозово в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Ликвидация незаконных построек в Мытищах продолжается. Магазин и торговую кулинарию на земельном участке, предназначенном для личного подсобного хозяйства, снесут в деревне Подрезово.

Администрация городского округа обнаружила во время плановой проверки незаконно расширенную путем пристройки объектов общепита к жилому дому площадь участка. Собственник земли также занял государственную землю третьим объектом.

Сотрудники администрации обратились в суд с иском о сносе незаконных построек. Мытищинский городской суд удовлетворил иск, обязав собственников частично демонтировать пристройки и снести магазин и кулинарию.

Несмотря на поданную апелляцию, Московский областной суд подтвердил законность решения Мытищинского городского суда. Понимая бесполезность дальнейшего обжалования, собственники приступили к самостоятельному сносу незаконных построек.

Это случай показывает решимость администрации Мытищ бороться с самовольным строительством и защищать интересы граждан и законность использования земельных участков.

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Мытищи Законы Строительство
27 ноября 2024, 19:12
Музыкант из Солнечногорска стал лауреатом международного конкурса
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Воспитанник Солнечногорской детской школы искусств Павел Бакулин победил в XXXV Международном конкурсе исполнительских искусств Grand East Symphony. Он стал лауреатом первой степени в номинации «Инструментальное исполнительство».

Конкурс проходил в китайской городе Далянь и собрал талантливых исполнителей из России, Китая, Казахстана и Беларуси.

Наставником Павла Бакулина выступила заслуженный работник культуры Российской Федерации Нина Тихонова, а концертмейстером - Елена Шпак.

«В очередной раз исполнители из Солнечногорска проявили себя самым лучшим образом на крупных конкурсах. Мы гордимся каждым их достижением! Я по праву могу сказать, что наши музыкальные школы - кузницы талантов», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Кроме того, Павел Бакулин проявил себя на IX Всероссийском фестивале-конкурсе юных исполнителей на домре и балалайке «Александр Цыганков и Владимир Конов приглашают», где вместе с другим учащимся Солнечногорской детской школы искусств Ильей Гечебаевым также стал лауреатом первой степени.

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Солнечногорск Музыка Китай конкурсы
27 ноября 2024, 19:06
Незаконные объекты снесли в поселке Мебельной фабрики в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Нарушения целевого использования земли выявили службы администрации. Владельцу пришлось наблюдать за сносом своих нелегальных построек.

Хозяин земельного участка в поселке Мебельной фабрики в Мытищах убедился в том, что его нелегальные строения все же снесут по решению суда, когда на территорию «неожиданно» приехала специальная техника.

Исковые требования администрации городского округа Мытищи о сносе самовольных строений (ангар, навес и бункер цемента), в марте этого года были удовлетворены.

Ряд различных нарушений градостроительных норм, земельного законодательства, пожарной безопасности был выявлен на этом участке. Земельный участок, на котором обнаружили незаконные объекты, обременен охранными зонами газопровода и высоковольтного электрокабеля.

Ответчику дали месяц для самостоятельного демонтажа объектов. Времени было более чем достаточно, однако он так и не приступил к исполнению решения суда.

Работы провели службы администрации городского округа Мытищи.

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Суд Мытищи Законы

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