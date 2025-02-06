Школьники Богородского округа передали корм для бездомных животных

Обучающиеся данного Центра образования уже не раз принимали участие в волонтерской акции. Ребята навещали питомцев, проводили с ними время, помогали сотрудникам приюта в ежедневных делах, закупали и привозили корма.

Напомним, Ногинский приют для животных - это единственный муниципальный приют в Московской области. В нем проживают более 500 питомцев. Для них организовали крышу над головой, регулярное питание и лечение. Содержание приюта - дело непростое во всех смыслах. Помочь в этом деле сможет любой желающий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».