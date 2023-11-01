Школьникам в Долгопрудном рассказали о деятельности омбудсмена по правам человека

Подмосковье Екатерина Кириллова

Более 500 тысяч билетов в музеи и театры купили в Подмосковье по «Пушкинской карте» с начала года

Министерство культуры и туризма Моковской области

Читайте нас в: Google Новости

С начала года молодежь Подмосковья приобрела более 500 тысяч билетов в учреждения культуры по программе «Пушкинская карты». С ее помощью молодые люди могут бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры и выставки за счет федерального бюджета.