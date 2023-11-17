17 ноября 2023, 23:40

Школьникам Солнечногорска напомнили о правилах пожарной безопасности

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Ученики Алабушевской школы и «Лесных озер» в Солнечногорске поучаствовали в беседе-викторине на тему пожарной безопасности. Ее провел инспектор отделения профилактики пожаров.

Школьники учебного заведения «Лесные озера» разгадывали загадки, участвовали в тематических играх и по смотрели мультфильм о поведении при пожаре.

«Такие мероприятия в школах округа проводятся регулярно. Основная их цель - формирование у детей осознанного и ответственного отношения к выполнению правил пожарной безопасности», - сообщил замглавы городского округа Николай Минаев.

Для учащихся Алабушевской школы провели экскурсию в пожарную часть. Ребятам показали комнату отдыха, диспетчерскую, гараж и познакомили со спецтехникой.

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Солнечногорск Школьники
17 ноября 2023, 23:47
Жителям Солнечногорска напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности
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Жителям Солнечногорска напомнили о правилах пожарной безопасности и основных причинах возгораний. Это неосторожное обращение с огнем, электроприборами, обогревателями и печами, особенно в частном секторе.

Электроприборы следует подключать напрямую без удлинителей и не перегружать сеть. При неисправности оборудования его нельзя использовать.

«Неисправная печь может стать причиной пожара. необходимо периодически тщательно осматривать корпус и дымовые трубы, устранять обнаруженные неисправности, при необходимости производить ремонт. Отложения сажи также следует удалять. Не оставляйте растопленные печи без присмотра», - уточнили в администрации муниципалитета.

С начала года в городском округе произошло 484 пожара. В них погибли 13 человек, пострадали столько же. Одним из последних происшествий стал пожар в частном доме в деревне Есипово, где погиб мужчина.

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Спасатели Солнечногорск
17 ноября 2023, 23:16
Чемпионат по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» прошел в Воскресенске
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В ДК «Химик» в Воскресенске состоялся второй тур чемпионата муниципалитета по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?». Мероприятие посетил глава городского округа Алексей Малкин.

«Наравне с юными воскресенцами ответил на два вопроса с командой сопровождающих. Каждая команда показала свою сплоченность и эрудированность», - заявил Малкин.

Участниками игры стали шесть команд из школ. Это La’Cringe из гимназии № 1, «100-1» из школы № 99, «Топинамбур» из лицея № 23, «Наш директор думает, что мы играем в КВН» из школы № 5, «Метил» из Москворецкой гимназии и «Валерьянка» из Воскресной школы.

За одну минуту каждая из них должна была дать правильный ответ. Участники пишут их на бумажках и сдают. Ответившие правильное наибольшее количество раз становится победителем.

В итоге победили ребята из Воскресной школы, второе место заняла La’Cringe, третье - команда «100-1».

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Воскресенск
17 ноября 2023, 22:33
Воскресенские школьники встретились с заслуженным химиком России Андреем Норовым
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Ученики школы № 2 в Воскресенске встретились с заслуженным химиком России и земляком Андреем Норовым. Мероприятие прошло в Центральной библиотеке в рамках проект «В гостях у ученого».

«Наш земляк - заслуженный химик Российской Федерации, кандидат технических наук, директор департамента науки и технологии АО „Научно исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам“ имени профессора Самойлова», - сообщили в администрации городского округа.

Андрей Михайлович рассказал, как научные сотрудники обеспечивают продовольственную безопасность страны и производят минеральные удобрения. После лекции ребята задали ученому вопросы.

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Воскресенск
17 ноября 2023, 22:00
Состояние дорожной техники перед зимой проверили в Дмитрове
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Администрация Дмитровского округа и сотрудники Госавтоинспекции проверили готовность дорожной техники компании «Белый Раст». Предприятие подготовило порядка 40 спецмашин для уборки дорог зимой.

«Для сотрудников ГАИ важна безопасность и жизнь граждан, поэтому техника должна выходить на линию полностью исправная» - рассказал начальник отделения дорожного надзора Госавтоинспекции по Дмитрову Константин Марук.

Состояние техники оказалось удовлетворительным.

«„Белый Раст“ содержит автомобильные дороги расположенные на территории Дмитрова, это региональные сети - улицы Профессиональная и Махалина» - сообщил начальник отдела по дорожно-транспортному хозяйству округа Сергей Зезуль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Дмитров

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