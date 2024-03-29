Школьникам Солнечногорска напомнили о безопасном поведении при пожарах и на льду

Главный государственный инспектор по пожарному надзору в Солнечногорске Дмитрий Нилов рассказал об основных причинах возникновения пожаров в быту, напомнил правила действий при возгорании и привел статистику детской гибели от огня. Помимо этого, школьникам рассказали о первичных средствах спасения на воде и способах оказания первой помощи провалившемуся под лед человеку.

Инспектор также повторил вместе с ребятами телефонный номер вызова служб экстренного реагирования 112.

«Младшие школьники в силу возраста, недостаточного жизненного опыта особенно уязвимы, поэтому задача и обязанность взрослых как можно чаще рассказывать и напоминать о правилах безопасного поведения», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

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