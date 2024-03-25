Школьникам Подмосковья расскажут о технологиях тестирования на новом «Уроке цифры»
Новый «Урок цифры» будет проходить в школах по всей России до 31 марта. Учащиеся познакомятся с основными видами, инструментами и особенностями тестирования ПО, а также узнают о навыках и умениях, которые требуются специалистам в этой сфере.
Школьникам предстоит посмотреть видеоролик и пройти интерактивный тренажер для закрепления знаний. Практические занятия имеют три уровня сложности. Каждый тренажер состоит из игровой локации и обучающих мини-игр. Так, ребята смогут побывать дома у героев «Урока цифры», в магазине электроники и в IT-компании.
«Тестировщики очень важны в команде разработки. Без них IT-компания не может обеспечить высокое качество цифрового продукта, чтобы он работал стабильно, эффективно, был понятным, удобным и безопасным», - прокомментировал директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.
Каждый урок содержит методические рекомендации для педагогов, а также сценарии проведения занятий. Дополнительная информация доступна на сайте проекта.
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