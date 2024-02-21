Школьникам Подмосковья рассказали о подготовке к ЕГЭ по информатике на платформе «Яндекс.Учебник»
Школьники могут подготовиться к ЕГЭ по информатике на платформе «Яндекс.Учебник». Там появились три новые функции, которые сделают процесс более эффективным, рассказали в Мингосуправления Подмосковья.
Пробный вариант ЕГЭ по информатике соответствует уровню самого экзамена. Он состоит из 27 заданий, которые нельзя решить по шаблону или списать. Для помощи выпускникам в платформу встроен искусственный интеллект, который может задавать пользователю наводящие вопросы.
Авторизованные пользователи также смогут создавать собственные подборки с заданиями и делиться ими в другими.
Решить пробный вариант экзамена можно по ссылке.
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