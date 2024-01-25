Школьникам Подмосковья предложили разработать музейный путеводитель

Выездная встреча представителей администрации с жителями прошла в городском округе Пушкинский. Свои вопросы по разным темам смогли решить 39 человек.

Встреча прошла в Доме культуры «Пушкино». На консультацию мог прийти любой желающий. Жители обращались по вопросам переселения из аварийного жилья, взаимодействия с бизнесом, обсудили и работу коммунальных служб. На часть вопросов ответили на месте, по некоторым потребуется время для проработки.

«Несколько вопросов взял на контроль, потому что они требуют участия и проработки в комитетах Московской областной Думы. Будем по этим вопросам получать консультации и надеемся на их положительное решение», - поделился депутат Московской областной Думы Михаил Ждан.

Все обращения взяли под контроль, назначив ответственных и сроки выполнения.

«Достаточно конструктивный был разговор, диалог. Приходили предприниматели, мы обсуждали ту проблематику, с которой они сталкиваются. И по итогу можно сказать, что в любом случае всегда мы стремимся к тому, что бы мы пришли к компромиссу. Конечно, работа наших служб требует постоянного внимания, чтобы минимизировать беспокойство жителей», - сказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Он отметил, что такой формат общения, предложенный губернатором Московской области Андреем Воробьевым , полезен и для жителей и для руководства округа. Часто на встречах озвучиваются общие вопросы, которые касаются каждого.

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