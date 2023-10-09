Школьникам Подмосковья предложили присоединиться к всероссийской акции «Посвящение учителям»
С 16 по 22 октября по всей России пройдет акция «Посвящение учителям». Ребятам надо будет прочитать стихотворение или исполнить песню вместе с учителем и записать это на видео.
Учащиеся ДШИ вместе с педагогами могут исполнить инструментальное или вокальное музыкальное произведение. Видеоролик необходимо опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #учителькдш.
Помимо этого, в рамках акции известные деятели культуры и искусства России расскажут о своих учителях и наставниках. По итогам акции жюри выберет 30 наиболее интересных поэтических работ и 30 музыкальных. Победители получат сертификаты и подарки от проекта «Культура для школьников».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов. С речью он выступил на финале конкурса «Учитель года России».
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