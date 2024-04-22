Школьникам Подмосковья напомнили рекомендации по подготовке к ЕГЭ

Обучение перед проведением ЕГЭ прошли около 1,3 тысячи работников ППЭ. Это не только руководители пунктов приема экзаменов, но и организаторы, работающие в и вне аудиторий.

Шумов отметил, что главная задача организаторов - проведение экзаменов без замечаний. Для этого школьники и работники ППЭ проводят ЕГЭ в тестовом формате. Дети могут проверить свои силы, а сотрудники пунктов проведения экзаменов проверяют исправность оборудования и отрабатывают навыки проведения экзаменов.

«Это лишь один из этапов вашей жизни. Он важен, волнителен, к нему готовятся все дети. Эта подготовка очень длительная, поэтому ребятам важно отдохнуть. Я рекомендую всем детям накануне погулять с друзьями, прийти домой, выпить чашечку чая и лечь спать. Важно выспаться», - заключил Шумов.

Он также подчеркнул, что в этом году особой популярностью среди школьников пользуются обществознание и информатика. Ежегодно результаты по этим дисциплинам повышаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инженерной школе в Лобне. Это одно из самых крупных образовательных учреждений Московской области. Его ведущими профилями станут математика, программирование и физика.

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