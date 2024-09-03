Школьникам начальных классов в Лобне подарили мороженое от губернатора

В четвертый раз проходит в школах Лобни сладкая акция. Детям 1-4 классов там раздают мороженое «Чистая линия» в подарок от губернатора Московской области.

Почти 15 тысяч ребят отправились учиться в этом году в лобнинские школы. А по всей Московской области детям в 1487 школах раздадут 525 тысяч вафельных стаканчиков.

«Это стало доброй традицией - в первый учебный день в каждой школе нашего любимого Подмосковья все ученики с 1 по 4 класс получают мороженое. Это наш совместный проект с правительством Московской области. Ежегодно к 1 числу мы производим мороженое в упаковке „Команда Губернатора“», - рассказал вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.

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