Школьникам из Воскресенска торжественно вручили первые паспорта
В концертно-выставочном зале Воскресенска юным жителям торжественно вручили первые паспорта. Ребят поздравили заместитель главы городского округа Ксения Архипова и заместитель председателя Совета депутатов округа Сергей Слепов.
Ксения Архипова отметила, что получение паспорта гражданина Российской Федерации - это важное событие в жизни любого человека.
«Желаю вам успехов на жизненном пути, хорошей учебы, исполнения планов и надежд. Любите свою родину и служите ей честно ради общего блага», - сказала Ксения Архипова.
На торжественное мероприятие также пришли родственники и друзья молодых граждан, чтобы поддержать их. Воскресенские артисты добавили праздничной атмосферы этому дню. Также юным гражданам вручили именные поздравления губернатора Московской области Андрея Воробьев а и памятные подарки.
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