Школьникам из Воскресенска торжественно вручили первые паспорта

Ксения Архипова отметила, что получение паспорта гражданина Российской Федерации - это важное событие в жизни любого человека.

«Желаю вам успехов на жизненном пути, хорошей учебы, исполнения планов и надежд. Любите свою родину и служите ей честно ради общего блага», - сказала Ксения Архипова.

На торжественное мероприятие также пришли родственники и друзья молодых граждан, чтобы поддержать их. Воскресенские артисты добавили праздничной атмосферы этому дню. Также юным гражданам вручили именные поздравления губернатора Московской области Андрея Воробьев а и памятные подарки.

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