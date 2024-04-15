Школьникам из Солнечногорска торжественно вручили первые паспорта

Церемония вручения паспортов прошла в культурно-досуговом центре «Тимоново». Юных граждан поздравили заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова, депутат Алексей Панкратов, а также представители отдела по вопросам миграции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск и центра «Мои документы».

«От имени главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова и от себя лично поздравляю вас с этим знаменательным событием. Желаю успехов во всех начинаниях, реализации ваших талантов и возможностей. Будьте всегда и во всем первыми, и все у вас получится!» - сказала Марина Маннапова.

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