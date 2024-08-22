Школьникам из Лобни напомнили правила безопасности дорожного движения

Для подростков из Лобни организовали урок по безопасности дорожного движения прямо в салоне автобуса. Перед посадкой им показали, как правильно переходить дорогу, напомнили значения знаков и сигнала светофора. Ребята узнали также, как вести себя на остановочных пунктах и в общественном транспорте, как пользоваться ремнем безопасности и что предпринять во время нештатной ситуации.

«Перед началом учебного года хотелось бы обратить внимание самих школьников, учителей, педагогов, родителей на важность правил поведения в общественном транспорте. От этого зависит безопасность проезда от школы до дома и обратно», - отметил начальник автоколонны № 1 Александр Березовский.

Школьникам напомнили и о том, что водитель не может высаживать детей до 16 лет из салона даже без денег и проездных.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».