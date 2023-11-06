Школьникам из Королева вручили первые паспорта
В Королеве в торжественной обстановке вручили первые паспорта 14-летним школьникам. Юных россиян поздравляют в наукограде каждый месяц — власти подмосковного города сделали это доброй традицией.
Очередное вручение организовали в Музее новейшей истории города. На нем присутствовал глава городского округа Игорь Трифонов.
Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, необходимо сообщить о своем желании сотрудникам МФЦ при подаче документов. После достижения 14 лет на это отводят месяц.
Кроме паспорта, подросткам также вручают Конституцию Российской Федерации.
В конце октября в Музее истории в Лобне первые паспорта получили 11 молодых людей. Замглавы городского округа Сергей Золотарев поздравил школьников и пожелал им с гордостью нести звание гражданина России.
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