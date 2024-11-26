26 ноября 2024, 19:36

Школьникам из Химок рассказали об истории органов внутренних дел

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Учащиеся лицея № 10 и Аэрокосмического лицея городского округа Химки посетили военную экспозицию фестиваля школьных музеев. Ребятам рассказали об истории Министерства внутренних дел в Химках, а также о роли департамента в период Великой Отечественной войны.

Учащиеся химкинских школ изучили карту обороны рубежей Москвы на направлении Крюково-Химки-Москва, а также рассмотрели гильзы, патроны и снаряды времен Великой Отечественной войны. Все это представила на стенде «Музея истории Управления Министерства внутренних дел России по городскому округу Химки» образовательная организация «Лига Первых» в выставочном комплексе «Артишок». Здесь развернули масштабную экспозицию в рамках фестиваля школьных музеев.

Экскурсоводы рассказали ребятам, что войска Народного комиссариата внутренних дел сыграли значимую роль в обороне Москвы и близлежащих территорий. Помимо этого, школьники узнали о деятельности Отдельной мотострелковой бригады особого назначения - первом подразделении спецназа в нашей армии.

Отметим, что посетить фестиваль можно до 5 декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Музеи Фестивали
26 ноября 2024, 19:36
«Инвестор приходит на все готовое». В чем уникальность новых индустриальных парков Подмосковья?
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«Инвестор приходит на все готовое — на пять в одном», — так глава Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о том, какую поддержку дают индустриальные парки. Их уже 70 в регионе, построят еще пять государственных.

«Инвестор приходит на все готовое - на пять в одном », - так глава Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о том, какую поддержку дают индустриальные парки. Их уже 70 в регионе, построят еще пять государственных.

«Смысл индустриальных парков в том, что инвестор приходит, по сути, на все готовое: электричество, газ, дороги, инфраструктура, другие удобства. Это весомое конкурентное преимущество», - отметил губернатор.

Индустриальные парки уже очень хорошо себя зарекомендовали. Каждый год приходят около 100 новых резидентов. Заполняемость достигла 88%, а десять лет назад было 28%.

С этого года внедряют тот самый формат «пять в одном». По такому стандарту сейчас строят государственный индустриальный парк.

«Совсем недавно заложили в Ленинском городском округе первый государственный индустриальный парк в новом формате», - рассказал Андрей Воробьев.

Инвестиции Андрей Воробьев Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
26 ноября 2024, 19:14
Закон Мособлдумы о штрафах за нарушения правил о питомцах приняли в России
Unsplash
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Госдума приняла закон, разработанный Мособлдумой, вводящий административную ответственность за нарушение правил содержания домашних животных. По словам председателя Комитета Мособлдумы по аграрной политике Сергея Керселяна, федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» уже содержит требования к их содержанию, включая домашних питомцев.

В КоАП России прописана ответственность за нарушения в обращении с животными, но нормы для домашних животных отсутствовали.

«В 2021 году в Московской области была введена административная ответственность за нарушение правил выгула домашних животных. Мособлдума предлагает распространить такую практику на всю территорию страны и установить федеральным законом ответственность за несоблюдение требований к содержанию именно домашних животных», - подчеркнул Керселян.

Член Комитета Госдумы Отари Аршба сообщил о трех поправках к законопроекту, две из которых были приняты. Одна носит технический характер, а вторая включает установление ответственности по статье 8.52 КоАП и повышение штрафов: для граждан - от 1,5 до трех тысяч рублей, для должностных лиц - от пяти до 15 тысяч рублей, для юридических - от 15 до 30 тысяч рублей.

Штрафы Законы Животные Мособлдума
26 ноября 2024, 19:04
Глава Химок Дмитрий Волошин вручил 11 школьникам первые паспорта
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Юные жители городского округа Химки получили свои первые паспорта. Удостоверения личности 11 ребятам в торжественной обстановке вручил глава муниципалитета Дмитрий Волошин.

Главный документ гражданина Российской Федерации единовременно получили 11 ребят.

«Вручать паспорта - это уже добрая традиция. Важный и ответственный момент, который должен остаться у ребят в памяти на всю жизнь. Пообщался с каждым - талантливые и энергичные, со своими целями и планами на будущее», - сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Торжественный и трогательный момент с 14-летними ребятами разделили их родители.

«Я хочу остаться здесь, помочь развитию города, развивать его дальше», - рассказал школьник Арсений.

Получить паспорт в торжественной обстановке может любой желающий. Для этого необходимо обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои Документы».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Паспорта Химки
26 ноября 2024, 18:35
Андрей Воробьев: малый и средний бизнес составил четверть ВРП в Подмосковье
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Около 30% налоговых поступлений в бюджет Подмосковья дает малый и средний бизнес, рассказал губернатор Андрей Воробьев. При этом МСП составляет еще четверть валового регионального продукта — 24,8%.

Около 30% налоговых поступлений в бюджет Подмосковья дает малый и средний бизнес, рассказал губернатор Андрей Воробьев. При этом МСП составляет еще четверть валового регионального продукта - 24,8%.

«Для нас принципиально важна поддержка всех предпринимателей. Общий объем инвестиций региона за прошлый год - 1,6 триллиона рублей. А за 10 месяцев этого года на 52,5% выросло производство электрического оборудования», - отметил Андрей Воробьев.

Об этом он рассказал на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку».

Традиционно у региона был очень высокий потенциал: в советское время, например, Московская область получила три Ордена Ленина: два из них - за передовое сельское хозяйство.

«Технологичность, инновации всегда служили нам таким джокером, конкурентным преимуществом. Люди, работающие у нас городах, наукоградах, дают, безусловно, высокий результат», - добавил губернатор.

Статистика Андрей Воробьев Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области

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